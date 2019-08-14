Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir’in Devler Ligi rüyası Atina’da son buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Olimpiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelen temsilcimiz bu maçta da 1-0 mağlup olunca elendi. Başakşehir, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle ilk karşılaşmaya göre farklı bir 11 ile sahaya çıktı. Cezalı İrfan Can ve Chedjou’nun yokluğunda Ponck ile Azubuike, sakat Mahmut’un yerine ise Attamah vardı. İlk maça 11’de başlayan Gulbrandsen’in yerine de Elia sahaya çıktı. Temsilcimiz ilk yarıda Visca ve Crivelli ile gole çok yaklaşırken, Robinho 36’da zor olanı başardı ve kale ağzında topu kaleciye nişanladı.



Golcüler yetmedi

Medipol Başakşehir’de oyuna ikinci yarıda Arda Turan girdi. Temsilcimiz iyice rakip yarı alana yerleştiği ve baskısını artırdığı anlarda golü kalesinde gördü. Olimpiakos’un stoperi Semedo sürpriz bir çıkışla fileleri havalandırdı. Tur için iki gole ihtiyacı olan Başakşehir bütün riskleri aldı ve oyuna yedekteki golcüler Demba Ba ve Gulbrandsen de girdi. Ancak Yunan ekibi 78’de kazandığı penaltıyı geçen sezon Fenerbahçe formasını giyen Valbuena ile gole çevirdi: 2-0. Bu skorla elenen temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.



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Avrupa’ya yabancı

Medipol Başakşehir’in ligde olduğu gibi Avrupa’da da yüzü gülmüyor. Son beş sezondur ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden turuncu-lacivertliler her defasında erken havlu attı. Üç defa Uefa Avrupa Ligi’nde en fazla play-off turunu gören Başakşehir, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde ise 2017-18’de Sevilla ve son olarak dün Olimpiakos’u geçemedi.



Ah Robinho ah!

Robinho 36. dakikada kaçırdığı golle saç baş yoldurdu. Maçı anlatan TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan bu pozisyon sonrası “Gözlerime inanamıyorum. Olacak iş değil” diyerek duygularını dile getirdi.

DİĞER SONUÇLAR

Karabağ-APOEL: 0-2

Rosenborg-Maribor: 3-1

D. Kiev-Brugge: 3-3

Kopenhag-Kızılyıldız: 1-1

Ferencvaros-D. Zagreb 0-4

Ajax-PAOK: 3-2

Linz-Basel: 3-1

Porto-Krasnodar: 2-3