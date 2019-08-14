Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LİVERPOOL 0-0 CHELSEA

Maçtan Dakikalar

4' Chelsea takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jorginho.

4' Virgil Van Dijk orta saha çizgisine yakın bir noktada topa eliyle müdahale ediyor.

1' Liverpool takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Virgil Van Dijk geçiyor.

1'Orta saha çizgisine yakın bir noktada Virgil Van Dijk, Olivier Giroud tarafından faule maruz kalıyor.

1'Maç başladı

UEFA Süper Kupa Finali'nde ilk 11'ler

Liverpool: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah

Chelsea:Kepa, Christensen, Zouma, Azpilicueta, Emerson, Jorginho, Kovacic, Kante, Pedro, Pulisic, Giroud

Beşiktaş Park kapıları açıldı

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş Park'ta stat kapıları açıldı, iki takımın taraftarları tribündeki yerlerini almaya başladı.

UEFA Süper Kupasında Liverpool ile Chelsea bu akşam saat 22.00'de kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesi Beşiktaş Park'ta stat kapıları 19.00 itibariyle açıldı. Taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde aramaları yapılıp, stada alındı.

Bileti olmayan bazı sporseverler de stat ve etrafında renkli görüntüler oluşturdu.

Liverpool, Beşiktaş Vodafone Park'a giriş yaptı

Liverpool, UEFA Süper Kupa finalinde oynayacağı Chelsea maçı için Vodafone Park'a giriş yaptı.

UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool, bu akşam saat 22.00'de başlayacak mücadelede Chelsea ile karşılaşacak. Stephanie Frappart'ın düdük çalacağı zorlu mücadele öncesi İngiliz ekibi, karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park'a giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma gelen Liverpool'u çok sayıda taraftar karşıladı.

Chelsea, Liverpool maçı için Beşiktaş Park'ta

Chelsea, UEFA Süper Kupa finalinde oynayacağı Liverpool mücadelesi için Beşiktaş Park'a geldi.

Chelsea, UEFA Süper Kupa finalinde bu akşam saat 22.00'de başlayacak müsabakada Liverpool ile oynayacak. Stephanie Frappart'ın yöneteceği zorlu mücadele öncesi maviler, karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park'a giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma gelen Chelsea takımını bazı Liverpool taraftarları ıslıklı protesto etti.

Beşiktaş Park ‘Kırmızı' dedi!

Beşiktaş Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde tribünlerde ağırlık Liverpool taraftarının oldu. Öte yandan Chelsea takımı ısınmaya çıkarken ıslıklandı.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde takımlar ısınmaya çıktı. Tribünlerde Liverpoollu taraftarlarının Chelseali taraftarlara göre daha fazla olması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Liverpool'un ardından ısınmaya çıkan Chelseali oyunculara tribünlerden ıslıklı protesto yapıldı.