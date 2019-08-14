Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında sahaya taraftar atladı. Chelsea yarı alanında sahaya atlayarak deparla Liverpool kalesine yönelen ve kendini filelere bırakmak isteyen taraftarı güvenlik güçleri kale çizgisi üzerinde durdurdu.
Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de bir kadın taraftar sahaya atlamıştı.
UEFA Süper Kupa finalinde davetsiz misafir
14.08.2019 - 23:09 | Son Güncelleme: 14.08.2019 - 23:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında tribünden atlayan bir Chlesea taraftarı kendini Liverpool filelerine atmak istedi. Ancak güvenlik güçleri taraftarı çizgide yakaladı.
Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında sahaya taraftar atladı. Chelsea yarı alanında sahaya atlayarak deparla Liverpool kalesine yönelen ve kendini filelere bırakmak isteyen taraftarı güvenlik güçleri kale çizgisi üzerinde durdurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : UEFA Süper Kupa finali,
643778 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/643778.aspx
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Göztepe
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Kasımpaşa
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Kayserispor
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Sivasspor
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16
Trabzonspor
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Malatyaspor
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18.8.2019
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Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
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A.
Y.
A.
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Adana Demirspor
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2
Adanaspor
0
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0
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0
3
Akhisar Bld.Spor
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4
Altay
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Altınordu
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Erzurum BB
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Balıkesirspor
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8
Boluspor
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Bursaspor
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Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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12
Giresunspor
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13
Hatayspor
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14
Keçiörengücü
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Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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Ümraniye
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İstanbulspor
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