UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1, uzatmaları ise 2-2 eşitlikle sona eren mücadelede Liverpool, seri penaltılarda rakibini 5-4 yenerek, kupanın sahibi oldu. Bu yıl Şampiyonlar Ligi kupasını da müzesine götüren Kırmızılar, Süper Kupa'yı da Beşiktaş Park'ta düzenlenen seremonide kaldırdı. Madalya töreninde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.
Öte yandan finalist Chelsea de törende ikincilik madalyalarını aldı.
Liverpool kupasını aldı
15.08.2019 - 01:06 | Son Güncelleme: 15.08.2019 - 01:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Süper Kupa finalinde penaltılarla Chelsea'yi deviren Liverpool, kupasını aldı.
UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1, uzatmaları ise 2-2 eşitlikle sona eren mücadelede Liverpool, seri penaltılarda rakibini 5-4 yenerek, kupanın sahibi oldu. Bu yıl Şampiyonlar Ligi kupasını da müzesine götüren Kırmızılar, Süper Kupa'yı da Beşiktaş Park'ta düzenlenen seremonide kaldırdı. Madalya töreninde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.
Etiketler : Liverpool,süper kupa,
643783 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/643783.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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Antalyaspor
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4
Beşiktaş
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Denizlispor
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Fenerbahçe
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Galatasaray
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8
Gazişehir Gaziantep
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9
Gençlerbirliği
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10
Göztepe
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11
Kasımpaşa
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12
Kayserispor
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0
0
13
Konyaspor
0
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14
Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
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16
Trabzonspor
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0
17
Malatyaspor
0
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Başakşehir
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1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
17.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
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0
2
Adanaspor
0
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0
0
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0
0
3
Akhisar Bld.Spor
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0
4
Altay
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0
0
0
5
Altınordu
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6
Erzurum BB
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7
Balıkesirspor
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8
Boluspor
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9
Bursaspor
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10
Eskişehirspor
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0
11
Fatih Karagümrük
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0
12
Giresunspor
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0
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0
13
Hatayspor
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14
Keçiörengücü
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15
Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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17
Ümraniye
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18
İstanbulspor
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