Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfere hızlı giriş yapan ancak sonrasında frene basan Fenerbahçe, yeni sezonun başlamasına artık sayılı saatler kala henüz teknik direktör Ersun Yanal’ın istediği bölgelere takviye yapabilmiş değil. Hasan Ali’nin sakatlanmasından sonra sol bekte de görev yapabilecek bir savunmacı için girişimlerde bulunan sarı-lacivertliler Roma’nın tecrübeli ismi Kolarov’dan artık ümidini kesmiş durumda. İngiliz Mirror gazetesi, Fenerbahçe’nin Everton ile anlaşamayan ve takımda kalan Manchester United’lı stoper Marcos Rojo için girişimlerde bulunduğunu yazdı.



> United’da gözden düştü

Haberde Manchester United’da teknik direktör Solskjaer’in ilk on birde düşünmediği Arjantinli futbolcunun Türkiye’nin yolunu tutabileceği belirtildi. İngiliz ekibi iki senelik daha sözleşmesi bulunan Rojo’nun maliyetinden kurtulmanın yollarını arıyor. Geçen sezon sadece altı maçta forma giyebilen Rojo, özellikle Harry Maguire’ın transfer edilmesiyle iyice gözden düştü. Yirmi dokuz yaşındaki futbolcuya önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı giydirmek isteyen yönetimin kiralık olarak kadroya katmak için Manchester United ile temasa geçtiği belirtildi.



Hasan Ali’ye alternatif olabilir

Yeni transfer Zanka’ya savunmanın göbeğinde partner arayan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, sol bekte de görev yapabilen Marcos Rojo’yu Hasan Ali’ye de alternatif olabileceği için çok istiyor.



AYEW-VALBUENA

Gidenler döktürüyor

Fenerbahçe’nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Valbuena ve Ayew’in yeni takımlarında gösterdiği performans dikkati çekiyor. Başakşehir’i eleyen Olimpiakos’ta Valbuena bir asist ve bir golle yıldızlaşırken Ayew de Swansea City’nin Nottingham ile oynadığı Lig Kupası maçında iki gol atmayı başardı.



EN ÇOK GALİP GELEN TAKIM

Unvanlar Fener’in

Süper Lig’de geride kalan 61 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede puan cetvelinde zirveye Fenerbahçe otururken sarı-lacivertliler en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını da elinde bulunduruyor. Toplam 3493 puan toplayan Fenerbahçe’yi 33 puan geriden Galatasaray takip etti.