Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gol yeme tur cepte

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rövanş maçlarını bu akşam evlerinde oynayacak. Çekya temsilcisi Sparta Prag karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 eşitlikle yurda dönen bordo-mavililer, turu geçip play-off’a yükselmeye çalışacak. Her türlü galibiyetin yanı sıra 0-0 ve 1-1’lik beraberlikler temsilcimize turu getirecek. Karşılaşma 2-2 biterse uzatma bölümüne, eşitlik bozulmazsa da seri penaltı atışlarına geçilecek. Medical Park Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak maçı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.



Niçin olmasın?

Yeni Malatyaspor’un işi daha zor. Avrupa Ligi’nde 2. ön eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija’yı saf dışı bırakan Malatya ekibi, 3. ön elemedeki ilk maçta deplasmanda Sırp ekibi Partizan’a 3-1 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor’un turu geçebilmek için rakibini gol yemeden 2 farklı skorla yenmesi veya gollü 3 farklı skorlarla kazanması gerekiyor. Son dakikada yediği penaltı golüyle büyük avantaj kaybeden sarı-siyahlılar sahasında zoru başarmaya çalışacak. Yeni Malatya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.