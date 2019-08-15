Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi - Galatasaray aradığı orta sahayı sonunda buldu. Fernando Reges’i Sevilla’ya sattıktan sonra defansif orta saha bölgesinde boşluk yaşayan sarı-kırmızılılar uzun uğraşlar ve yoğun çalışmalar sonucunda yeni 6 numarasını İtalya’da buldu. Roma kulübüyle yapılan görüşmeler sonucunda bu sezon kadroda düşünülmeyen Steven Nzonzi için anlaşma sağlandı. 1,5 milyon avro civarında anlaşma sağlanırken, Fransız futbolcu da sarı-kırmızılı takımla el sıkıştı. Şampiyonlar Ligi sebebiyle Galatasaray’a baştan beri sıcak bakan 30 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı takımda forma giyeceği için çok büyük heyecan duyuyor.



> Çok tecrübeli

Steven Nzonzi’nin evrakları sarı-kırmızılı kulübe ulaşırken, imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim’i çok memnun eden bu transfer hamlesi Şampiyonlar Ligi öncesi teknik heyetin elini güçlendirdi. Blackburn, Stoke City gibi takımlarda forma giyen ve Premier Lig tecrübesi olan Nzonzi, Mariano ile de Sevilla’dan takım arkadaşı. Piyasa değeri 23 milyon avro olan Fransız futbolcu geçen sezon Roma’da 39 maçta forma giydi. Nzonzi İtalyan ekibinde yıllık 4 milyon avro net ücret alıyordu. Bu ücretin 2,5 milyon avrosunu Galatasaray ödeyecek.



39 : Fransız oyuncu Serie A’da Roma formasıyla geçen sezon lig, kupa ve Avrupa’da toplam 39 maça çıktı, bir gol attı.



26,6: Steven Nzonzi, geçen sezon Sevilla’dan Roma’ya 26,6 milyon avro karşılığında transfer oldu ve 2022’ye kadar sözleşme imzaladı.



Aslan’a servet!

Ayakbastı parası olarak Şampiyonlar Ligi’nde

15 milyonluk gelir elde eden Cimbom, Başakşehir’in elenmesiyle 10 milyon avro daha gelir elde etti

Başakşehir’in Olimpiakos’a elenmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi’nde tek takımımız kaldı. Ülkemizi Devler Ligi’nde temsil edecek olan G.Saray, daha şimdiden kasasını doldurdu. Süper Lig’i şampiyon bitirerek Devler Ligi’nde gruplara doğrudan kalan Cimbom’a, 15,2 milyon avro “ayakbastı” parasını cebine koydu. Başakşehir’in Olimpiakos’a elenmesiyle birlikte, Türk yayın havuzundan da 10 milyon avronun üstünde bir para sadece G.Saray’a kaldı.



> 3 milyon daha

Ayrıca katsayı sıralamasında G.Saray’ın üzerinde bulunan Dinamo Kiev, Basel ve Porto’nun elenmesi de temsilcimizin işine yaradı. Krasnodar’ın Porto’yu, Club Brugge’ün D. Kiev’i, Lask Linz’in de Basel’i elemesinin ardından, sarı-kırmızılıların elde edeceği gelire 3 milyon 324 bin avro daha eklendi.



Falcao yola çıkıyor

Fransız Monaco takımı İspanyol Sevilla’dan golcü oyuncu Wissam Ben Yedder’i kadrosuna kattı. Monaco kulübü, 29 yaşındaki forvet Ben Yedder ile beş senelik sözleşme imzalandığını duyurdu. Fransızlar Falcao’yu Galatasaray’a bırakmak için yeni santrforunu bekliyordu. Böylece bu problem de çözülmüş oldu. Kolombiyalı yıldızın bugün Galatasaray için yola çıkması bekleniyor.