Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa Finali’nin ardından Liverpool’un yeni transferi Andy Lonergan, İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Alisson Becker’ın ligin ilk maçında sakatlanmasının ardından kupa finalinden 2 gün önce kadroya dahil edilen tecrübeli file bekçisi, ilk resmi maçında Avrupa Kupası kaldırmanın heyecanını yaşadı. Kendileri için çok güzel bir şampiyonluk olduğunu ifade eden Lonergan, “Çok güzel şampiyonluk bizim için. Her turnuva kutlamaya değerdir. İstanbul’daki 2. zaferimiz, benim ilk zaferim. İstanbul çok güzel bir şehir ve umarım tekrar geliriz. Çok güzel bir şehir ve bizim için de şanslı bir yer İstanbul” diye konuştu.
Andy Lonergan: 'İstanbul bizim için şanslı bir yer'
15.08.2019 - 14:04 | Son Güncelleme: 15.08.2019 - 14:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alisson Becker’ın sakatlığının ardından 2 gün önce Middlesbrough’dan transfer edilen ve gelir gelmez Süper Kupa zaferi yaşayan kaleci Andy Lonergan, maçın ardından İstanbul’un kendileri için şanslı bir şehir olduğunu söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Andy Lonergan,istanbul,şans,
643884 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/643884.aspx
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Sivasspor
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Trabzonspor
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Takım
O.
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A.
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1
Adana Demirspor
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Adanaspor
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3
Akhisar Bld.Spor
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Altay
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Altınordu
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Erzurum BB
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Bursaspor
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Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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Giresunspor
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Hatayspor
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Menemen Belediyespor
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Osmanlıspor
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İstanbulspor
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