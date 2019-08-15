Beşiktaş Park'ta dün akşam oynana UEFA Süper Kupa finalinde rakibi Chelsea’yı penaltılarla 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi olan Liverpool, İstanbul’dan ayrıldı. Saat 14.00 sıralarında takım otobüsüyle İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminaline gelen futbolcular, burada pasaport işlemlerini gerçekleştirdi. Gerekli işlemlerin tamamlanması sonrası takım, özel uçakla İngiltere’ye hareket etti.
Süper Kupa’yı kaldıran Liverpool, İngiltere’ye döndü
15.08.2019 - 13:56 | Son Güncelleme: 15.08.2019 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea’yi penaltılar sonucu 5-4 yenerek kupayı kaldıran Liverpool, İstanbul’dan ayrıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Liverpool,İngiltere,süper kupa,
643886 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/643886.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
0
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0
0
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0
0
0
2
Ankaragücü
0
0
0
0
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0
0
3
Antalyaspor
0
0
0
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0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Denizlispor
0
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0
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0
6
Fenerbahçe
0
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0
0
0
0
0
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7
Galatasaray
0
0
0
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0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
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0
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0
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0
9
Gençlerbirliği
0
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0
0
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10
Göztepe
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0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
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0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
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0
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0
18
Başakşehir
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17.5.2020
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17.5.2020
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
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17.5.2020
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
17.5.2020
Antalyaspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
0
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0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
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