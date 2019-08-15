BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.
Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz antrenmanda yer almadı.
Beşiktaş, D.G. Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Sivas'a gidecek.
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
15.08.2019 - 14:54 | Son Güncelleme: 15.08.2019 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,kondisyon,taktik,
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