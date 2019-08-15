Galatasaray'ın transferini KAP'a bildirdiği Nzonzi, bu akşam İstanbul'da olacak.

Fransız yıldızın 19:50 sularında İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Roma'dan kalkacak uçakla Türkiye'ye gelecek olan Nzonzi yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek.