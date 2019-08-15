Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın isteği üzerine Sivas’a gelen İsmail, kulüp tesislerinde takımla beraber idmanlara çıkmaya başladı. Son olarak ülkesi Kuzey Makedonya takımlarından Vlazrimi Kicevo’da forma giyen genç futbolcunun performansı beğenilirse resmi sözleşme imzalanacak.
21 yaşındaki stoper Berat İsmail ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılması bekleniyor.
Sivasspor, Berat İsmail’i denemeye aldı
15.08.2019 - 16:38 | Son Güncelleme: 15.08.2019 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren DG Sivasspor, 21 yaşındaki Kuzey Makedonyalı stoper Berat İsmail’i denemeye aldı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın isteği üzerine Sivas’a gelen İsmail, kulüp tesislerinde takımla beraber idmanlara çıkmaya başladı. Son olarak ülkesi Kuzey Makedonya takımlarından Vlazrimi Kicevo’da forma giyen genç futbolcunun performansı beğenilirse resmi sözleşme imzalanacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : sivasspor,Berat İsmail,deneme,
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Galatasaray
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Kasımpaşa
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Sivasspor
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16
Trabzonspor
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S.
Takım
O.
G.
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A.
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1
Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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3
Akhisar Bld.Spor
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Altay
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Altınordu
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Erzurum BB
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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Giresunspor
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Hatayspor
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Keçiörengücü
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Menemen Belediyespor
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Ümraniye
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