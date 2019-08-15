Roma, Türkiye'den bir futbolcuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalya ekibinin radarında Gençlerbirliği'nin genç defans oyuncusu Mert Çetin bulunuyor. Romalı yetkililer, Ankara'da Başkent temsilcisi ile transferi bitirmek için görüşmelerini sürdürüyor. 22 yaşındaki futbolcu da görüşmeleri sürdürmek için İtalya'ya gitti.
Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 resmi maça çıkan Mert Çetin, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Roma'nın şu anki kadrosunda milli futbolcu Cengiz Ünder de bulunuyor.
Mert Çetin Roma'ya doğru
15.08.2019 - 22:19 | Son Güncelleme: 15.08.2019 - 22:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalyan temsilcisi Roma, genç defans oyuncusu Mert Çetin ile ilgileniyor. İtalyan ekibi, Mert'in kulübü Gençlerbirliği ile de görüşmeleri sürdürüyor.
Roma, Türkiye'den bir futbolcuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalya ekibinin radarında Gençlerbirliği'nin genç defans oyuncusu Mert Çetin bulunuyor. Romalı yetkililer, Ankara'da Başkent temsilcisi ile transferi bitirmek için görüşmelerini sürdürüyor. 22 yaşındaki futbolcu da görüşmeleri sürdürmek için İtalya'ya gitti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Roma,transfer,Mert Çetin,
643964 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/643964.aspx
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Göztepe
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Kasımpaşa
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İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
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Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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Akhisar Bld.Spor
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Altay
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Altınordu
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Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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12
Giresunspor
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Hatayspor
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Keçiörengücü
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Menemen Belediyespor
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Osmanlıspor
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Ümraniye
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İstanbulspor
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