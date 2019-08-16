Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de Trabzonspor’un “Dozer” lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta’nın adının verildiği 2019-2020 sezonu, 81 günlük aranın ardından bugün başlayacak. Galatasaray’ın şampiyonluğuyla 26 Mayıs 2019’da tamamlanan 2018-2019 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig’de, 62. sezonun perdesi Denizli’de Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçıyla açılacak. Türkiye’nin 12 ilinden 18 takım, 276 gün sürecek toplam 306 maçlık sezonda, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.



> 17 Mayıs’ta bitecek

Süper Lig’de geçen sezon küme düşen Bursaspor, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un yerini bu sezon Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep yer aldı. Süper Lig’de 2019-2020 sezonu bugün başlayıp, 29 Aralık’ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek. İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020’de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020’de tamamlanacak. Ligde sezonun ilk büyük karşılaşması 3. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı’nda yapılacak.



İlk haftanın programı

Bugün:

20.30 Denizlispor-Galatasaray - Abdülkadir Bitigen

Yarın:

19.15 G.Birliği -Ç. Rizespor - Bahattin Şimşek

21.45 Sivasspor-Beşiktaş - Mustafa Öğretmenoğlu

21.45 Kayserispor-Alanyaspor - Tugay Kaan Numanoğlu



18 AĞUSTOS PAZAR:

19.15 Konyaspor-Ankaragücü - Bülent Birincioğlu

21.45 Göztepe-Antalyaspor - Zorbay Küçük

21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor - Cüneyt Çakır

21.45 Y. Malatyaspor-Başakşehir - Hüseyin Göçek



19 AĞUSTOS PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe-Gazişehir - Arda Kardeşler