Süper Lig’de Trabzonspor’un “Dozer” lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta’nın adının verildiği 2019-2020 sezonu, 81 günlük aranın ardından bugün başlayacak. Galatasaray’ın şampiyonluğuyla 26 Mayıs 2019’da tamamlanan 2018-2019 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig’de, 62. sezonun perdesi Denizli’de Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçıyla açılacak. Türkiye’nin 12 ilinden 18 takım, 276 gün sürecek toplam 306 maçlık sezonda, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.
> 17 Mayıs’ta bitecek
Süper Lig’de geçen sezon küme düşen Bursaspor, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un yerini bu sezon Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep yer aldı. Süper Lig’de 2019-2020 sezonu bugün başlayıp, 29 Aralık’ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek. İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020’de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020’de tamamlanacak. Ligde sezonun ilk büyük karşılaşması 3. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı’nda yapılacak.
İlk haftanın programı
Bugün:
20.30 Denizlispor-Galatasaray - Abdülkadir Bitigen
Yarın:
19.15 G.Birliği -Ç. Rizespor - Bahattin Şimşek
21.45 Sivasspor-Beşiktaş - Mustafa Öğretmenoğlu
21.45 Kayserispor-Alanyaspor - Tugay Kaan Numanoğlu
18 AĞUSTOS PAZAR:
19.15 Konyaspor-Ankaragücü - Bülent Birincioğlu
21.45 Göztepe-Antalyaspor - Zorbay Küçük
21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor - Cüneyt Çakır
21.45 Y. Malatyaspor-Başakşehir - Hüseyin Göçek
19 AĞUSTOS PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe-Gazişehir - Arda Kardeşler