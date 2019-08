Türkiye Gazetesi

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Bordo-mavililer 3. eleme turu ilk maçında Çekya'da Sparta Prag'ı on dakikalık futboluyla şoka sokmuştu. Orada bulunan iki gol ve alınan beraberlik ikinci maç için avantaj demekti. Ünal Hoca, ikinci ayakta Obi Mikel'i kenara aldı. İlk maçta sonradan oyuna girmesine rağmen oynadığı futbol ve attığı golle hemen dikkat çeken Sörloth bu defa on birdeydi. Belli ki hoca Ekuban'la çift forvet yaparak işi erkenden bitirmek istiyordu. Karadeniz Fırtınası maça baskılı girdi. 11'de de golü bulup rahatladı. İlk maçın kahramanlarından Sörloth sağdan Sosa'nın ortasında bu defa kafasını çalıştırdı: 1-0.



> Plavsic atıldı

Sonrasında daha rahat oynayan Trabzonspor 23'te sahanın en kısalarından Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda ikinci golden oldu. Kaleci Nita üzerine gelen topu çeldi, Ömür bir daha hamle yaptı ama olmadı. İkinci yarıyla birlikte temsilcimiz baskılı futbolunu sürdürdü fakat henüz sezon başı olduğunu unuttu. Gelen dakikalarda belirgin yorgunluk alametleri vardı Karaman'ın takımında. Prag ekibi gelmeye başladı. 78'de Hlozek'in klas vuruşu bir anda turu riske soktu: 1-1. Ardından da Sparta tehlikeli pozisyonlar buldu. 88'de Plavsic çift sarıdan atılınca rakip on kişi kaldı. Uzatmada kazanılan penaltıyı Nwakaeme kaleciye teslim edince tribünlerde stres arttı. Prag tur ümidiyle defansını boşaltıp saldırdı. Kontrada defansın arkasında bir anda bomboş topla buluşan Novak maçın skorunu ilan ederken vuruşuyla 'tur bizim' diye haykırdı: 2-1.



1 : Trabzonspor, 19 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki ilk Avrupa maçını oynandı.



NOVAK O GOLÜ ANLATTI

Kimse gelmiyordu

Uzatmada attığı golle statta stresi bitiren Filip Novak, "Gerçekten harika bir duygu. Gol atıp tur atladığınızda kendinizi çok iyi hissedersiniz. Kimsenin arkamdan gelemeyeceğini düşündüğüm için kendim kaleye gittim. Top da geldikten sonra mesafeyi ve şartları bulunca golü attım" dedi.



ÜNAL KARAMAN OYUNCULARINI ÖVDÜ

Takımım pes etmez

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman karşılaşmanın ardından, “Bu maçlar zor maçlar. Oynanacak her müsabaka kendi içinde zorluk çıkaracak. Tur atlamak güzel, kazanarak atlamak daha güzel. Uzaktan, yakından gelip bizi destekleyenlere çok teşekkürler” derken, “Bizim en büyük silahımız, takım olma yolundaki aldığımız mesafe. Hangi oyuncuyla oynarsak oynayalım, sonuna kadar mücadele eden, asla pes etmeyen bir ekibe sahibim. Korkumuz yok. Bu maçlar oynanacaksa, bunları çekinmeden oynayacağız. En hazır kadromuzla çıkacağız” sözlerini kullandı.



İLK MAÇ YUNANİSTAN'DA

Rakip AEK

Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi Yunanistan ekibi AEK oldu. Bordo-mavililer ilk maçı 22 Ağustos'ta Atina'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 29 Ağustos'ta yapılacak. Temsilcimiz bu rakibini de elerse UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazanacak.



STURRIDGE'İN AİLESİ MAÇTA

Önemli misafirler

Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Sturridge'in dün bordo-mavili yönetimle görüşmek üzere Trabzon'a gelen annesi Grace Sturridge ile amcası ve aynı zamanda menajerlik haklarını elinde bulunduran Dean Sturridge de tribünden maçı izledi.



BAŞKAN AĞAOĞLU

Galibiyet yakıştı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “41 bin 464 taraftara galibiyet yakışırdı. Boş alan bulunca Filip de cezayı kesti. Kendi sahamızda ilk Avrupa maçımız. Zor maç olacağını tahmin ediyordum. Öyle de oldu" derken, Sturridge transferi hakkında yorum yapmadı.



KOLBASTILI KUTLAMA

Trabzonsporlu futbolcular maç sonunda sahanın ortasında toplanıp kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı. Daha sonra taraftarlar da futbolcuları tribünlere çağırarak alkışladı.