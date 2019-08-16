Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, saat 16.30’da özel uçakla Sivas’a gidecek ve kampa girecek.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Beşiktaş’ın, Sivasspor maçı kamp kadrosunda yeni transferler Douglos, Boyd, Ruiz ve Pedro da yer aldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kadroya dahil ettiği isimler şöyle:

"Utku Yuvakuran, Ersin, Douglas, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Pedro, Vida, Gary Medel, Victor Ruiz, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan, Adem, Muhayer, Kartal, Erdem, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Orkan Çınar, Umut ve Güven."