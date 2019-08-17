Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği Falcao transferi konusunda açıklamalarda bulunan Galatasaray 2'nci başkanı Abdurrahim Albayrak, “Taraftarın yüzde 99 içi rahat olsun” dedi.

Maçı değerlendiren Albayrak, ”Ligin ilk maçı bizim için de sürpriz oldu. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu ama birinci maç olduğu için telafisi var. Eksiklerimiz vardı, yeni transferlerimiz katılmamıştı. En son Feghouli gibi değerli bir futbolcumuz ameliyat oldu. Önümüzdeki maçlarda seri bir şekilde galibiyetlere başlayacağız. Bunu nazar boncuğu olarak görüyoruz. Futbolcu kardeşlerime de içeride onu söyledim. Bunu bir nazar olarak görüp önümüze bakacağız. Allah’ın izniyle iyi günler bizim olacak” dedi.

Falcao transferiyle ilgili, “Monaco 2'nci başkanı Petrov’la aramız iyi” diyen Albayrak, “Kendisiyle inanılmaz güzel, birbirimize sarılmış şekilde resimlerimiz var. Monaco kulübü çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. Kendileriyle birbirimizi kardeş kulüp ilan ettik. En kısa zamanda Monaco’nun başkanı da buraya gelecek. Başkanımız Mustafa Cengiz’le birlikte bir dostluk yemeği yiyeceğiz ve futbolcu transferleriyle ilgili konuşacağız. Monaco’yla iyi ilişkiler içindeyiz, kimse merak etmesin. Falcao konusunda taraftarın yüzde 99 içi rahat olsun” diye konuştu.

Abdurrahim Albayrak, Falcao’yla çektirdiği basında çıkan fotoğrafla ilgili ise, “O fotoğrafı ben vermedim, yanlışlıkla birisi tarafından verildi ve çok üzüldüm. Ama ondan çok daha önemli fotoğraflar var elimde. Çok iyi bir yerdeyiz, bir problem yoktur diye düşünüyorum” dedi.

Albayrak, “Diagne’nin gitmemesi Falcao transferini engelliyor mu” sorusuna, “Şu anda öyle bir düşüncemiz yok” diye yanıt verdi.