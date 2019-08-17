Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli deplasmanında şaşırtan bir Galatasaray vardı... Camia adına sahadaki kötü sonucu ve üzüntüyü gideren açıklamalar ise mücadele sonunda Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’tan geldi. Haliyle herkesin merak ettiği konu Monaco forması giyen Radamel Falcao’nun durumuydu. Başkan Mustafa Cengiz maç öncesindeki bilgilendirmesinde “Falcao önümüzdeki hafta geliyor mu?” sorusuna temkinli yaklaşıp “Bilemem, çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Her şeyin hayırlısı. Mevlam neylerse güzel eyler” cevabını vermişti. Ancak aradan yaklaşık üç saate yakın bir sürenin geçmesinin ardından Albayrak müjde verir gibiydi...



> Fotoğraf açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak, “Monaco çok büyük camia büyük kulüp. Onları kardeş kulüp ilan ettik. En kısa zamanda Monaco başkanı da buraya gelecek ve başkanımız Mustafa Cengiz’le beraber dostluk yemeği yiyeceğiz. Futbolcu alışverişlerinde Monaco ile birebir konuşacağız. Bundan sonra ya alacağız ya da satacağız. Çok iyi ilişkiler içerisindeyiz. Kimse merak etmesin. Yüzde 99 herkes Falcao transferi için rahat olsun” dedi. Abdurrahim Albayrak, ünlü golcü Falcao ile çekilen fotoğrafı da kendisinin vermediğini ve onun ortaya çıkmasına çok üzüldüğünü söyledi.



RODALLEGA’DAN FALCAO İTİRAFI:

Gelmesini söyledim

Denizlispor’un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, vatandaşı Radamel Falcao’nun transfer durumunu değerlendirip “Çok iyi arkadaşız. Üzerinde çok baskı kurmadım ama gelmesini söyledim. Adaptasyon problemini çabuk atlatacağını düşünüyorum” dedi.



Keyifsiz Diagne

Galatasaray’ın geçen sezonun devre arasında aldığı ancak satmak için çok uğraştığı Mbaye Diagne, bir anlamda mecburiyetten sahadaydı... Kulüp bulunamadığı için gönlü hoş tutulmaya çalışıyan Senegalli, Denizli karşısında net bir fırsatı değerlendiremezken takımına penaltı kazandırdı. Oyunun son bölümlerinde kenara alınan golcünün keyifsiz hali dikkat çekiciydi.