Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi - Ve hasret bitti... Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği Süper Lig dün başladı. Son şampiyon Galatasaray, ligin yeni takımı Denizli deplasmanına konuk oldu. 4-1-4-1 dizilişiyle sahada yer alan sarı-kırmızılılar maça hızlı başladı. 3’te Babel sağdan topu taşıdı, Jimmy çevirdi, Diagne ayak koydu kaleci çıkardı. 7’de Jimmy’nin pasında Belhanda dönerek vurdu, kaleci gole izin vermedi. Galatasaray maç başındaki etkisini dakikalar ilerledikçe kaybetti. Merkezden top çıkarmakta zorlanan Cimbom, kenarlara kaymaya başladı fakat çizgilerden de sağlıklı oyun kurulamadı. Dikine paslarla hücum etmekte büyük sıkıntı çeken sarı-kırmızılılarda Babel ile Belhanda bireysel olarak pozisyon üretmeye çalıştı ama onlar da aradıklarını bulamadı. Rakip ceza saha alanın sol tarafında Oğuz’un ayağı basması sonrası Diagne yerde kaldı. Hakem VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.



MUSLERA İTİRAFI:,

Çok kötü oynadık

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera: Bu tip şeyler ilk haftalarda olabilirdi. Neden oldu diye çok da irdelememek gerek. Denizlispor'u küçümsememek lazım asla, tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Şunu bilmek için futboldan çok anlamaya gerek yok. Maçı 300 kamera çekiyor, çok kötü oynadık.



> Üçlüye dönünce

Topun başına Selçuk geçti ve sağ tarafa vurdu. Kaleci Stachowiak topu kurtardı. Penaltının çıkması Denizli’yi hareketlendirdi. 31’de Recep’in şutu direkten döndü. Barrow’la etkili olan ev sahibi ekip 40’ta Recep ile bir fırsattan daha yararlanamadı. 43’te Marcao ikinci sarıdan kırmızı gördü ve Cimbom 10 kişi kaldı. G.Saray’da ilk yarı 6 numara pozisyonda görev yapan Seri, hatlar arasındaki mesafeyi ayarlayamayınca savunma ve merkez hat sıkıntı yaşadı. Seri ikinci yarıda yerini Donk’a bıraktı. Eksik kalan sarı-kırmızılılar rakip kaleye inmekte zorlanırken, Denizli yan toplarla tehlike oluşturdu. Emre Mor hamlesinden sonra 72’de Ahmet Çalık-Diagne değişikliği yapıldı. Galatasaray bu değişiklik sonrası 3-4-1-1 gibi bir dizilişe geçti. Sarı-kırmızılı futbolcular görev yerini bulana kadar Denizli golü buldu. 75’te Recep Niyaz kaleyi cepheden gören yerden sert ve düzgün vurarak sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu: 1-0. Son şampiyon G.Saray kalan bölümde maçı çeviremedi. Bu maç Galatasaray için erken uyarı oldu.



Kırılma anları penaltı-kırmızı

Cimbom'un yeni transferi Ryan Babel, hayal kırıklığı ile sonuçlanan Denizli maçını analiz etti: Maçın başında penaltıyı kaçırmasak oyunun gidişatı farklı olurdu. Rakibin direnci düşebilirdi. Kırmızı kart da bizi zorladı, bu ikisi kırılma anıydı. Rakibimiz oyun içinde daha fazla pozisyon üretti ve istediğimiz gibi oynayamadık, akabinde böyle bir skor geldi. Geriye düştükten sonra da kalan zaman 10 kişiyle geri dönmek için yetersizdi.



FALCAO'YU BIRAK, DENİZLİSPOR'DAKİ VATANDAŞINA BAK!

Radamel Hugo

Önce Marcao'yu attırdı, ardından Recep'e golü hazırladı, sonra da kendisi ağları havalandırdı Bir tarafta Galatasaray taraftarının yolunu gözlediği dünyaca ünlü Kolombiyalı Radamel Falcao... Diğer tarafta neredeyse futbolu bırakmak üzereyken Denizlispor'a imza atan Kolombiyalı Hugo Rodallega... Hayaller ile gerçekler! Biz taraftarın rüyasını ve hayâlini bir kenara bırakalım sahadaki gerçeklere bakalım... Hugo Rodallega, Galatasaray'a karşı Falcao performansı sergiledi... 34 yaşında olmasına rağmen Aslan'ı bitiren isimdi... Önce ilk yarıda iki pozisyonda Marcao'nun kırmızı görmesine sebep oldu. Ardından Recep Niyaz'a golü hazırladı sonunda da kapanışı golüyle kendisi yaptı. 22 pas yapan Hugo, 11 ikimi mücadele kazandı, 5'ini ise kaybetti. Türkiye kariyerinde sarı-kırmızılı takıma karşı 10. maçına çıkan Rodallega, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.



ÜMİT DAVALA:

Gereksiz bir kart

G.Saray Teknik Sorumlusu Ümit Davala: Oyuna istediğimiz gibi başladık. 15-20 dakikada birçok pozisyona girdik. 3-4 pozisyon var. Orada işi bitirebilirdik. Ama yaklaşık 1 saat 10 kişi oynadık. Çok gereksiz (Marcao) bir karttı. Uzaktan şutla gol yedik ve kırılma noktası oldu. Telafisi olan maçlar oynuyoruz. Kaybedilen bir şey yok.



YÜCEL İLDİZ:

Galibiyeti hak ettik

Denizlispor'un hocası Yücel İldiz: Bizim adımıza zorlu bir maçtı. Galatasaray son iki sezonun şampiyonuydu. Galatasaray'ı çok iyi analiz ettik. Oyunun ilk 15 dakikası dışında iyi oynadık. Penaltıyı kurtarmak moral oldu. Rakibin 10 kişi kalmasıyla istediğimiz oyunu oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti.



RECEP NİYAZ:

Hayalini kurdum

Süper Lig'in açılış golünü atan Denizlisporlu Recep Niyaz: Golde top istediğim yere gitti, çok mutluyum. Ben burada, bu ligin hayalini kurarak büyüdüm. Ligimizin gözde kulüplerinden birisine karşı kazanmak ve bunda payımın olması mutluluk verici. Uzun süredir bilindiğim için yaşlı olduğum sanılıyor ama 24 yaşındayım.