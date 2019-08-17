EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de son yıllarda ortaya çıkan tribün baskısı bütün oyuncuları rahatsız ediyor. Kadıköy’deki eski ortamın hasretini çeken sarı-lacivertli futbolcular “Hep destek, tam destek” sloganını hatırlatırken “Şampiyon olacaksak bunu hep beraber başaracağız. Birlik olma zamanı” diyerek taraftarlardan kenetlenme istedi. Tribünlerdeki bölünmenin takıma zarar verdiğini dile getiren oyuncular, maç içinde anlık değişen duyguların tezahüratlara yansımasının oyuncular üzerinde baskıya sebep olduğuna dikkat çekerken özellikle bir tek isme gösterilen tepkilerin tüm takımı menfi yönde etkilediğini belirtti. “Islık değil, destek istiyoruz” vurgusu yapan oyuncular, “Şampiyonluklar kenetlenen camialarla kazanılır” hatırlatmasında bulunurken “Biz sahada her şeyimizi ortaya koyacağız. Yeter ki, siz bizden desteğinizi esirgemeyin” diyerek tribünlere seslendi.
> Tek yumruk olalım
Futbolcular, taraftarın desteğini karşılıksız bırakmayacaklarına dair söz verirken, kaptan Emre Belözoğlu’nun “Sezonu şampiyonlukla noktaladığımız yepyeni bir hikâyeye başlamaya hazır mısınız” sorusuna ise hep bir ağızdan yüksek sesle “Evet” cevabı verdi. Takım, yaşanan bütün sıkıntılara dair şampiyonluk inancını en yüksek seviyede tutarken teknik heyet ve yönetim de oyuncuların yanında yer aldı. Tepkilerden rahatsızlığını gizlemeyen teknik direktör Ersun Yanal “Tek yumruk olma zamanı. Buna çok ihtiyacımız var. İyi başlayalım ve hep birlikte hedefe koşalım” çağrısında bulundu. Yönetim de tribünleri bütünleştirmek için sosyal medya hesaplarından mesaj verme kararı aldı. Ayrıca önümüzdeki günlerde taraftar gruplarının liderleriyle bir görüşme yapılmak üzere hazırlıklarını olduğu öğrenildi.
Takımın neşesi yerinde
Ligin ilk haftasında evinde Gazişehir’i ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanda sarı-lacivertliler çabukluk, beşe iki top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçı kazanan taraf sevinç gösterilerinde bulundu.
SONUNDA GİDİYOR
Frey Nürnberg’e
Fenerbahçe’nin elden çıkarmaya çalıştığı oyunculardan Michael Frey’e Almanya Bundesliga 2’de mücadele eden Nürnberg talip oldu. Alman ekibinin sarı-lacivertlilere resmî teklifte bulunduğu, iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
FENER’DEN AÇIKLAMA
Lig adil geçsin
Fenerbahçe yeni başlayan sezonla ilgili resmî siteden bir açıklama yayımladı. Açıklamada “Her takım ve kişiye eşit mesafede, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız bir futbol ortamı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.
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