Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de son yıllarda ortaya çıkan tribün baskısı bütün oyuncuları rahatsız ediyor. Kadıköy’deki eski ortamın hasretini çeken sarı-lacivertli futbolcular “Hep destek, tam destek” sloganını hatırlatırken “Şampiyon olacaksak bunu hep beraber başaracağız. Birlik olma zamanı” diyerek taraftarlardan kenetlenme istedi. Tribünlerdeki bölünmenin takıma zarar verdiğini dile getiren oyuncular, maç içinde anlık değişen duyguların tezahüratlara yansımasının oyuncular üzerinde baskıya sebep olduğuna dikkat çekerken özellikle bir tek isme gösterilen tepkilerin tüm takımı menfi yönde etkilediğini belirtti. “Islık değil, destek istiyoruz” vurgusu yapan oyuncular, “Şampiyonluklar kenetlenen camialarla kazanılır” hatırlatmasında bulunurken “Biz sahada her şeyimizi ortaya koyacağız. Yeter ki, siz bizden desteğinizi esirgemeyin” diyerek tribünlere seslendi.



> Tek yumruk olalım

Futbolcular, taraftarın desteğini karşılıksız bırakmayacaklarına dair söz verirken, kaptan Emre Belözoğlu’nun “Sezonu şampiyonlukla noktaladığımız yepyeni bir hikâyeye başlamaya hazır mısınız” sorusuna ise hep bir ağızdan yüksek sesle “Evet” cevabı verdi. Takım, yaşanan bütün sıkıntılara dair şampiyonluk inancını en yüksek seviyede tutarken teknik heyet ve yönetim de oyuncuların yanında yer aldı. Tepkilerden rahatsızlığını gizlemeyen teknik direktör Ersun Yanal “Tek yumruk olma zamanı. Buna çok ihtiyacımız var. İyi başlayalım ve hep birlikte hedefe koşalım” çağrısında bulundu. Yönetim de tribünleri bütünleştirmek için sosyal medya hesaplarından mesaj verme kararı aldı. Ayrıca önümüzdeki günlerde taraftar gruplarının liderleriyle bir görüşme yapılmak üzere hazırlıklarını olduğu öğrenildi.



Takımın neşesi yerinde

Ligin ilk haftasında evinde Gazişehir’i ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanda sarı-lacivertliler çabukluk, beşe iki top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçı kazanan taraf sevinç gösterilerinde bulundu.



SONUNDA GİDİYOR

Frey Nürnberg’e

Fenerbahçe’nin elden çıkarmaya çalıştığı oyunculardan Michael Frey’e Almanya Bundesliga 2’de mücadele eden Nürnberg talip oldu. Alman ekibinin sarı-lacivertlilere resmî teklifte bulunduğu, iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.



FENER’DEN AÇIKLAMA

Lig adil geçsin

Fenerbahçe yeni başlayan sezonla ilgili resmî siteden bir açıklama yayımladı. Açıklamada “Her takım ve kişiye eşit mesafede, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız bir futbol ortamı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.



FUTBOL

SÜPER LİG

GENÇLERBİRLİĞİ-Ç.RİZE

SAAT: 19.15 YAYIN: beIN Sports 1

STAT: Eryaman

HAKEM: Bahattin Şimşek



İM KAYSERİ-ALANYA

SAAT: 21.45 YAYIN: beIN Sports 2

STAT: BB Kadir Has

HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

TFF 1. LİG

19.15 Karagümrük-Bursa

Esenyurt Stadı-Kutluhan Bilgiç

21.45 Adana Demir-Balıkesir

5 Ocak F. Terim-Kadir Sağlam

(Evsahibi takım seyircisiz)

21.45 Osmanlıspor-Bolu

Osmanlı Stadı-Yiğit Arslan