Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalyan ekibi, 12 senedir Gençlerbirliği'nde olan ve geçen sezon TFF Birinci Lig'de 22 maçta ter döken 22 yaşındaki Mert'e resmî imzayı attırdı. Cengiz Ünder'in takımına giden Çetin, Mancini, Jesus ve Fazio’nun ardından Roma'nın dördüncü stoperi oldu. 22 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon stoper rotasyonun bir parçası olması bekleniyor.

Cengiz Ünder'in yanına Roma'ya giden Mert Çetin'in maliyeti de belli oldu. İtalyan ekibinin 5 yıllık mukavele yaptığı genç stoper için Gençlerbirliği'ne 3 milyon avro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca Başkent ekibi bir sonraki satıştan (5 milyon avro üzeri olursa) yüzde 10 pay alacak. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Mert'in adı Türkiye'den bazı kulüplerle de anılıyordu ancak Avrupa'dan da talipleri vardı. Roma'ya kısmet oldu" ifadesini kullandı.

Anlatılmaz yaşanır

Cengiz Ünder'in "hoş geldin" dediği Mert Çetin imza töreninde "Roma'nın büyüklüğünü biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum, gerçekten kelimelerle tanımlayamayacağım bir his. Kulübün ve taraftarların umutlarına ayak uydurabileceğime eminim" dedi.