Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırbistan temsilcisi Partizan’a elenerek Avrupa macerasına veda eden Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek hakem yönetimine isyan etti. Hakemlerin turu Malatyaspor’dan alıp, Partizan’a verdiğini ifade eden Gevrek “Sahada turu hak eden bir Malatya vardı. Ama hakem turu alıp onlara verdi. Ceza sahasında eller doğal pozisyonunda değilse ve top o ellere çarpıyorsa bu penaltıdır. Aynı penaltı Sırbistan’da aleyhimize verildi. Adil bir yönetim olsaydı yoluna devam eden taraf Malatya olurdu” isyanında bulundu.



> Yenilgiye sevindiler!

Elenmelerine rağmen önemli bir Avrupa tecrübesi kazandıklarını belirten Gevrek “Avrupa’nın önemli takımlarından birini yenilgiye sevinir hâle getirdik. Hem şehrimizin, hem de kulübümüzün Avrupa kupalarına aşina bir duruma geleceğine inanıyorum. Malatyalılar inanılmaz güzel bir tablo oluşturmuştu. Keşke bu geceyi turla süsleyebilseydik. Olmadı ama üzülmüyoruz, çünkü daha önemli şeyler kazandık” diye konuştu.



Teşekkürler Malatyaspor

Yeni Malatyaspor yönetimi, Partizan karşısında tribünleri dolduran taraftarlar için teşekkür mesajı yayımladı. Sergen Yalçın yönetiminde son 21 günde oynadığı dört Avrupa maçında iki galibiyet elde eden sarı-siyahlılar, son beş senede G.Saray’ın Avrupa’da oynadığı 26 maçta

aldığı galibiyet sayısına ulaştı.