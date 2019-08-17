Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Simon Kjaer, Sevilla'nın Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi. İspanya La Liga'nın ilk haftasında deplasmanda Espanyol'un konuğu olacak Sevilla'da Simon Kjaer karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
20 KİŞİLİK KADRODA KJAER YOK
Yarın TSİ 20:00'de oynanacak maç öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin sosyal medya hesabı üzerinden karşılaşma kadrosunu açıkladı. 20 kişinin yer aldığı kadroda Danimarkalı stoper Simon Kjaer yer almadı.
İşte Sevilla'nın Espanyol maçı kadrosu;
Kaleci: Vaclik, Sergio Rico, Javi Díaz
Defans: Kounde, Diego Carlos, Carriço, Sergio Reguilón, Escudero, Jesus Navas
Orta Saha: Fernando Reges, Ocampos, Joan Jordan, Gudelj, Oliver Torres, Franco Vázquez, Bryan Gil, Nolito, Rony Lopes
Forvet: Luuk de Jong, Munir El Haddadi