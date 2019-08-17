Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da yeni sezonun ilk maçının ardından beklenmeyen bir istifa gerçekleşti. Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yürüten Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna seslenen Hasan Şaş, "Galatasarayıma, hocama, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle, ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.