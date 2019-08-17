Galatasaray'da yeni sezonun ilk maçının ardından beklenmeyen bir istifa gerçekleşti. Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yürüten Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna seslenen Hasan Şaş, "Galatasarayıma, hocama, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle, ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.
Hasan Şaş görevinden istifa etti
17.08.2019 - 21:32 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 21:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Galatasaray,istifa,Hasan Şaş,son dakika,
644405 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/644405.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
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1
0
0
2
0
2
3
2
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Galatasaray
1
0
0
1
0
2
-2
0
1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor 2 - 0 Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
17.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
2
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
17
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
-2
0