Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özgür Doğramacı, ilk yarıda kendilerine yakışmayan bir oyun sergilediklerini belirterek, "Sahada 10 kişi kaldık. 10 kişi kalınca da istediklerimizi yapamadık." dedi. İkinci yarıya daha atak başladıklarını dile getiren Doğramacı, "Risk aldık ve pozisyon ürettiğimizi de düşünüyorum. Aslında kazanabilirdik veya puan alabilirdik. İlk haftaya böyle başlamak kötü oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kartal: Üç puanla başladığımız için çok mutluyum



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezona galibiyetle başlamanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını anlatan Kartal, "Bugün burada iki takım da iyi mücadele etti. Lige üç puanla başladığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

İsmail Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen seneden 12-13 oyuncu aramızdan ayrıldı. Yeniden oyuncular transfer ettik. Yeniden bir takım kurmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. Eksiklerimizi giderebilmek için yönetimimizle çalışıyoruz. İlk maçlar zordur. Gençlerbirliği takımı da iyi hazırlanmış. Rakip stoper atılana kadar oyun ortaydı. Rakip 10 kişi kalınca, takıma 'Asıl iş şimdi başlıyor.' dedim. Oyunu dengeledik. Kanatlardan getirdiğimiz topla golü bulduk. Son 5-6 dakikada Gençlerbirliği oyunu riske etti, gol da atabilirlerdi ama biz kazandık."