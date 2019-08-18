Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor ile Beşiktaş maçının 45+2. dakikasında korku dolu anlar yaşandı. Beşiktaş’ın Amerikalı oyuncusu Tyler Boyd ile Sivasspor kalecisi Samassa çarpıştı. Tyler Boyd’un müdahalesi Samassa’nın karın bölgesine gelirken, her iki oyuncu kafa kafaya da çarpıştı. Yapılan 10 dakikalık müdahalenin ardından Samassa kalkarak en yakın çizgiden oyundan çıktı. Samassa, sağlık ekipleriyle kenara geldikten sonra ‘Başım dönüyor’ şeklinde bir el ifadesi yaptı ve ardından gözleri kapanarak yere yığıldı. Sağlık ekipleri, oyuncuya ilk müdahaleyi yaparken ambulans ile hastaneye götürüldü ve beyin tomografisi çekildi. İlk gelen bilgilerde Samassa’nın geçici hafıza kaybı yaşadığı ifade edildi.



> Boyd bandajla

Talihsiz pozisyon Sivas’ta taraftarların yüreklerini ağza getirirken her iki takım oyuncuları da büyük şok yaşadı. Bu arada Boyd’un başı bandaja alınırken siyah-beyazlı oyuncu ikinci yarıyı sargıyla oynadı. Öte yandan siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco ile geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens, Sivas’ta takımlarını yalnız bıraktı. Beşiktaş dünkü karşılaşmada bu oyuncuları hayli aradı.



AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ

Samassa saha kenarından ambulansa alınırken ağlamaya başladı. Hastaneye gidene kadar sürekli ağlayan futbolcu tomografi cihazına girdiğinde de aynı ruh halindeydi. Talihsiz file bekçisi sinir krizi geçirirken önce tomografisi çekilemedi. Ağlaması bittikten sonra kendisinden beyin görüntüsü alınabildi.



Yine Ak’a yüklendiler

Maç öncesi siyah-beyazlı taraftarların tepkilerine maruz kalan Orhan Ak, yedek kulübesinden ayrılayarak kulübenin arkasındaki tribüne çıktı. Olumsuz tezahüratların devam etmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Orhan Ak’ı locaya aldırdı. Ak mücadeleyi buradan takip etti.



ÇİFTLİK ZİYARETİ YAPTI

Orman’ın kangal sevgisi

Demir Grup Sivasspor maçı için şehre gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Meraküm tepesinde bulunan Hüseyin Yıldız’ın işletmeciliğini yaptığı kangal köpeği çiftliğini ziyaret etti. Sivas’a geldiğinde genellikle ziyaret ettiği çiftlikte yetişkin ve yavru kangal köpekleri ile yakından ilgilenen Orman, Türkiye’nin önemli değerlerinden biri olan bu hayvanları çok sevdiğini ifade etti.



KADROYA ALINMADI

Konoplyanka geliyor mu?

Schalke 04, Almanya Bundesliga’nın ilk haftasında Mönchengladbach ile oynayacağı maçın kadrosunu açıklarken, millî oyuncu Ozan Kabak ve Beşiktaş’ın görüşmelerini sürdürdüğü Yevhen Konoplyanka kadroda yer almadı. Alman basını futbolcuyla Beşiktaş’ın arasındaki görüşmelerin devam ettiğini haberleştirdi.