Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Abdullah Avcı ile yeni bir döneme giren Beşiktaş, Sivas deplasmanında 3-0 mağlup olarak sezona çok kötü bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlılar zorlu maça sakat olan Burak, Karius, Atiba, Roco ve Mirin ile cezalı Lens'ten mahrum olarak çıktı. Yeni Beşiktaş'ın en dikkat çeken özelliği futbolcuların ayaklarında topu fazla tutmadan oynamalarıydı. Buna rağmen Avcı'nın ekibi hazırlık maçlarındaki gibi hücumda çoğalmakta ve pozisyona girmekte oldukça etkisizdi. Sivasspor ise daha organize bir görüntü çizerken, ön alanda yatığı presle Kartal'ı çok zorladı. Yiğidolar iki defa Yatabare ile gole defa yaklaştıktan sonra 31'de Mert Hakan'ın fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. Golden sonra Beşiktaş hücumda biraz daha kıpırdansa da Sivasspor pozisyon vermedi ve soyunma odasına 1-0'lık skorla üstün girdi.



> Emre'den füze

Beşiktaş ikinci yarıya daha istekli ve ön alanda kalabalık başlamasına rağmen golü yine kalesinde gören taraf oldu. Medel'in kaptırdığı topu çok iyi değerlendiren Yatabare, harika bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Abdullah Avcı ikinci golden sonra Medel-Oğuzhan, Quaresma-Umut değişikliklerini yaptı. Oyun anlamında bir gelişme olmayınca Avcı son kozunu oynadı ve Dorukhan'ı çıkarıp Orkan'ı sahaya sürdü. Bu değişiklik de işe yaramadı. Oyundan iyice kopan siyah-beyazlılar savunmada daha çok boş alan bırakmaya başladı. Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Emre Kılınç 76'da yaklaşık 25 metreden gönderdiği füzeyle farkı üçe çıkaran golü attı: 3-0. Kalan sürede Beşiktaş hiçbir varlık gösteremedi ve Sivasspor 3-0 gibi sükseli bir skorla sezona üç puanla başladı.



KAZA GELİYORDU

Beşiktaş hazırlık maçlarında taraftarını tedirgin ediyordu zaten. Çok eksikli Kara Kartal için korkulan oldu ve Sivas'ta ligin ilk maçı kelimenin tam anlamıyla drama dönüştü.



7/0

Abdullah Avcı, Sivasspor'la ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü görmedi.

Kötü gidişe bir türlü çare bulamayan Abdullah Avcı, dakikalar 75'i gösterdiğinde 3 değişikliğini de yapmıştı ama bu da çare olamadı.



YİĞİDOLAR HAK ETTİ

Sivasspor ligin ilk maçında Beşiktaş karşısında flaş bir galibiyet aldı. Baştan sona üstün olan Yiğidolar attığı kadar da gol kaçırdı.



ABDULLAH AVCI: BASİT TOP KAYIPLARI YAPTIK

Hiç şık olmadı!

Beşiktaş'ın hocası, "İkinci golden sonra bir tükenmişlik gibi, çabuk oyun disiplininden kopan görüntümüz vardı" dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımdaki ilk lig maçında kelimenin tam anlamıyla şoku yaşadı. Sivas'a farklı yenilen Kara Kartal, yediği kadar da golden kurtulurken maçı değerlendiren Avcı, "İlk yarıda bizim istediğimiz sistemi yansıtmak istedik, ikinci yarıda oyuncuların alışık olduğu sistemi denedik ama ikisinde de başarılı olamadık" derken, "Sivas sıcak temas yapan bir takım, bunun için topa sahip olmak lazım. Basit top kayıpları yaparsan, klasik bir geçiş takımı var karşımızda, bunu da yaşadık. 2. gole kadar ivmelenme yaşadık ama sonra bir tükenmişlik gibi, çabuk oyun disiplininden kopan ve basit top kayıpları yapan bir takım görüntüsü vardı. Hiç şık olmadı" sözlerini kullandı.



YENİ KARTAL RUIZ

Bizde hata yok!

Beşiktaş'ın yeni transferi Ruiz ilk lig maçında yokları oynarken, "Beklediğim bir başlangıç olmadı. Sahada pozitif şeyler de vardı. Önümüzdeki hafta daha iyi olmak istiyoruz. Skor bugün biraz aldatıcı gibi. Defansta büyük hataların olduğunu düşünmüyorum" açıklaması yaptı.



MECNUN OTYAKMAZ

Lens'i düşünmüyoruz

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, ''İyi başlamak çok önemliydi. Teknik heyetimizi, takımımızı, taraftarımızı tebrik ediyorum" derken, "'Lens ile ilgilenmiyoruz. Emre Kılınç için belirlediğimiz bir bonservis bedeli var. Bu rakama yaklaşan olmadı'' açıklaması yaptı.



KARIUS'UN YOKLUĞUNDA

Utku'nun talihsiz startı

Loris Karius'un sakatlığı sebebiyle kaleye kimin geçeceği merak konusuydu. Abdullah Avcı, dünkü karşılaşmada 21 yaşındaki Utku Yuvakuran'a şans verdi. En son geçen sezon 3. haftadaki Antalyaspor maçında kaleyi koruyan Utku, tam 357 gün sonra lig maçına çıkarken gecesi kötü bitti.