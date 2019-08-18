Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi - Galatasaray sezona taraftarını şoke eden bir oyun ve skorla başladı. Süper Lig’in açılış maçında son şampiyon unvanıyla çıktığı Denizlispor deplasmanında organize olmakta zorlanan, fiziki açıdan kötü bir görüntü çizerek 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılıların bu hali, soru işaretlerine sebep olsa da teknik direktör Fatih Terim bu durumu dert etmedi. Çünkü Terim, ortaya çıkan sonucun sebeplerini biliyor. Ağır bir kamp dönemi geçiren Galatasaray, lig başlarken bile yüklemelere devam etti, öncelikli planlar da Şampiyonlar Ligi’ne göre yapıldı.



> Çıta yüksek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yakın çevresine takımın son durumuyla ilgili bilgiler verirken, “İlk haftalar çok önemli değil. Bütün planlamayı Şampiyonlar Ligi için yaptık ve takıma yükleme hâlâ devam ediyor. Ligde puan kaybı olabilir gerekirse son 10 hafta üst üste kazanır yine şampiyon oluruz” ifadelerini kullandı. Geçen sezon Devler Ligi’nde ortaya çıkan tablodan sonra Avrupa’da çıtayı yükseğe koyan ve geçmişi unutturma hedefinde olan tecrübeli teknik adam, Nzonzi’nin gelişiyle orta sahadaki problemin çözüleceğini görüşünde. Fatih Hoca, santrfor ve stoper transferiyle de eksiklerinin kalmayacağını düşünüyor.



SADECE SAHADA DEĞİL...

Havada da mağlup oldu!

Galatasaray, Denizlispor deplasmanında kötü bir görüntü çizerken, takımın hava topu kazanma oranı da bir hayli düşüktü. Sarı-kırmızılılar girdikleri hava topu mücadelelerinin sadece yüzde 41,7’sini kazanabildi.



“BEN SEVDİĞİME ZARAR VERMEM”

Hasan Şaş istifa etti

Fatih Terim’in yardımcılarından Hasan Şaş, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Şaş yaptığı açıklamada “Galatasaray’ıma, hocama ki, adam gibi adam, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı. Hasan Şaş, önceki gün Denizlisporlu bazı taraftarlarla tartışmış, kendilerine küfrettikleri gerekçesiyle de şikâyetçi olmuştu. Terim’in Şaş’ı kararından vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi.



HAFTA İÇİNDE BİTECEK

Falcao oynamadı

Galatasaray’a transferi yılan hikâyesine dönen Falcao, dün Monaco’nun Metz deplasmanında oynadığı maç öncesi kadrodan çıkarıldı. Kolombiyalı golcünün idmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle oynatılmadığı açıklanırken Falcao’nun hafta içinde Galatasaray’a katılması bekleniyor.