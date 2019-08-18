Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Flaş transferlere rağmen önemli eksikleri bulunan Fenerbahçe’de taraftarlar yönetimi eleştiri yağmuruna tutarken, sarı-lacivertlileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Başakşehir’in 23 yaşındaki millî yıldızı İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe’ye gitmek için izin istedi. Başkan Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Okan Burak’la görüşen 24 yaşındaki merkez orta saha, “Fenerbahçe’de oynamak istiyorum. Bana kolaylık gösterin” talebinde bulundu. Emre Belözoğlu’nun yakın markajındaki İrfan Can’ın bu isteği sarı-lacivertlilerde sevinç uyandırdı. Ancak, Başakşehir’in yıldız oyuncusunu bırakmaya niyeti yok. Ki bırakırsa da istenen rakam 7 milyon avro.



> Başkanlar zirvesi

Buna rağmen, hafta içinde Mahmut Tekdemir için Göksel Gümüşdağ ile görüşecek olan Başkan Ali Koç’un İrfan Can için de teklif sunacağı öğrenildi. Mahmut ve İrfan transferlerinin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertli yönetim Ersun Yanal’ın taleplerini büyük ölçüde karşılamış olacak. Öte yandan, sol bek için Arnavut asıllı Danimarkalı Rıza Durmisi ile anlaşan sarı-lacivertliler, Lazio ile detayları konuşuyor. Durmisi de pürüz çıkması halinde Chelsea’nin kadroda düşünmediği 25 yaşındaki Ganalı Abdul Rahman Baba alternatif olarak düşünülüyor. Stoperde ise Kolarov ümitleri hızla tükenirken gündeme Tigres’in Polonya asıllı Fransız stoperi Timothee Kolodziejczak geldi.



DEMİREL’E VEDA

Ayrılık da sevdaya dahil

Fenerbahçe’de bir dönem sona ermek üzere. Tam 17 yıl sarı-lacivertli formayı sırtında taşıyan Volkan Demirel ile uzun süre kaptanlığını yaptığı takım arasındaki ip koptu kopacak. Ersun Yanal’ın takımda kalmasını istediği 37 yaşındaki tecrübeli eldiven Semih Özsoy ve Damien Comolli’nin vetosunu aşamadı.



Deniz Türüç meydan okudu

Sağ açıkta Moses ve Dirar ile forma yarışı verecek Deniz Türüç, kendinden emin. “Bugüne kadar görev aldığım tüm takımlarda başarılı oldum” diyen millî oyuncu, “Önemli rakiplerim var ama bu durum benim korkutmuyor. Aksine motive oluyorum. Formayı giyeceğim ve takımda kalıcı olacağım” diyerek iddiasını ortaya koydu.