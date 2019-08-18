Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çağla Büyükakçay, İspanya'da düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Nuria Parrizas-Diaz ile karşılaştı.

Milli tenisçi, 3 saat 21 dakika süren karşılaşmada rakibine 5-7, 6-3 ve 6-7'lik setlerle 2-1 mağlup oldu.

Üçüncü sette 5-2 öne geçmesine rağmen avantajını kullanamayan Çağla, turnuvayı finalist olarak tamamladı.

Öte yandan, Hollanda'da gerçekleştirilen 15 bin dolar ödüllü Oldenzaal Turnuvası'nda mücadele eden İpek Öz de tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Cindy Burger'a 6-2, 1-6 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenildi.