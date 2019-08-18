Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatyaspor Başakşehir canlı izle, Malatyaspor Başakşehir şifresiz izle, Malatya Başakşehir hangi kanalda, Malatya Başakşehir maçı bein sports izle... Geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Başakşehir, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oluyor! Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu açılış haftasında 3 puana ulaşmak isteyen Malatyaspor, evinde taraftarı önünde gülmek istiyor. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir ise deplasmanda iyi bir başlangıç yapmak istiyor. İşte maça dair detaylar...

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MALATYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 21.45’te Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelikle canlı olarak izleyebilirsiniz.

MALATYASPOR BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Hadebe, Yiğithan, Buğra, Robin, Chaalali, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic

Başakşehir: Mert, Caicara, Vieira, Chedjou, Clichy, Visca, İrfan Can, Azubuike, Elia, Robinho, Crivelli

Ev sahibi takımda sakatlığı devam eden savunma oyuncusu Issam Chebake ile kırmızı kart cezaları bulunan Arturo Mina ve Mustafa Akbaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giymeyecek.

Konuk ekipte sakatlıkları bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ile Alexandru Epureanu, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.