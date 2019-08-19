Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Biz bahçedeki çiçeği yetiştirmek yerine, dağdaki çiçeği getiriyoruz. Öyle bakınca da bazı konularda yanılıyoruz” diyen Şenol Güneş, “Şu anda 14 yabancı kuralını bir anda kaldıramazsınız. Avrupa’da kullanabilirsiniz ama Türkiye’de mesela önce 10 oynayacak, sonraki sene 9’a, sonraki sene 8’e indireceksiniz” ifadelerini kullandı.