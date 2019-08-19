“Biz bahçedeki çiçeği yetiştirmek yerine, dağdaki çiçeği getiriyoruz. Öyle bakınca da bazı konularda yanılıyoruz” diyen Şenol Güneş, “Şu anda 14 yabancı kuralını bir anda kaldıramazsınız. Avrupa’da kullanabilirsiniz ama Türkiye’de mesela önce 10 oynayacak, sonraki sene 9’a, sonraki sene 8’e indireceksiniz” ifadelerini kullandı.
Yabancı kademeli inmeli
19.08.2019 - 03:35 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 03:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, NTV’de yayımlanan %100 Futbol programında önemli açıklamalarda bulundu.
Etiketler : şenol güneş,
644647 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/644647.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
1
1
0
0
3
0
3
3
2
Denizlispor
1
1
0
0
2
0
2
3
3
Alanyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
4
Çaykur Rizespor
1
1
0
0
1
0
1
3
5
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Gençlerbirliği
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Kayserispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
Galatasaray
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Beşiktaş
1
0
0
1
0
3
-3
0
1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor 2 - 0 Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği 0 - 1 Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor 3 - 0 Beşiktaş
17.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor 0 - 1 Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor 0 - 0 Mke Ankaragücü
18.8.2019
Göztepe 0 - 1 Antalyaspor
18.8.2019
Kasımpaşa 1 - 1 Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor 3 - 0 Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fatih Karagümrük
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Ümraniye
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Adana Demirspor
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Osmanlıspor
1
1
0
0
2
1
1
3
6
Akhisar Bld.Spor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Hatayspor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Erzurum BB
1
0
1
0
2
2
0
1
10
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Boluspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
12
Adanaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
13
Altınordu
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Altay
1
0
0
1
1
3
-2
0
15
Bursaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
16
Balıkesirspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
17
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
-6