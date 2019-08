Türkiye Gazetesi

Ömer Çetin Engin - Aklı AEK maçında olan Ünal Karaman, Trabzonspor’u mini bir rotasyonla sahaya sürdü Kasımpaşa önüne. Dört on bir oyuncusunu (Hüseyin Türkmen, Hosseini, Abdulkadir Parmak, Ekuban) yanında oturtan Ünal Hoca, Sosa’yı bu defa bir tık geri alıp forvet arkasına Abdülkadir Ömür’ü çekti. Yazıcı’nın yokluğunu doldurma denemeleriydi bu biraz da. Fakat Ömür’ün Sosa gibi sırtı dönük oyunda efektif olacağını düşünmüyorum. Bu, onun adam eksilten, çizgi verimini de düşürüyor üstelik. Sosa’nın yönlendirici zekası yeteri kadar sahne alamayınca Karadeniz ekibi Sörloth’la etkili olmaya çalıştı ilk yarıda. Norveçli oyuncu şahsî becerisiyle 34’te tabelayı değiştirdi: 1-0. Üçüncü resmî maçında 3. golünü attı.



> Uğurcan devleşti

Ardından rakibinin üzerine çullandı Paşa âdeta. Kaçan gol fırsatları sinyal verirken, 40’ta Aytaç’ın vuruşu Obi Mikel’e çarparak tabelaya eşitlik getirdi: 1-1. Ünal Hoca, iki on bir oyuncusuyla (Parmak ve Ekuban) müdahale etti oyuna (dk.57). Yeni tandemiyle (Fernandes-Campi) takımın boyunu kısaltmakta çekingen görünen bordo-mavililer bir türlü oyunu rakip alana yığamadı, süratlendiremedi de. Pektemek’i sahaya süren (dk.79) Özdeş Hoca üç puana asıldı bu arada. Notlarımız arasında ev sahibinin Koita’yla, bordo-mavililerin ise Sörloth ve Ekuban’la kaçırdıkları birer müsait fırsat kayıtlı. Fakat 87’de İlhan Depe’nin yakından vuruşunu kaleci Uğurcan’ın öyle bir kurtarışı var ki, Trabzon dün gece puansız ayrılabilirdi İstanbul’dan.



ŞİMDİDEN 3 GOL

Sörloth durmuyor

Trabzonspor forvet konusunda turnayı gözünden vurdu. Alexander Sörloth, 3. resmî maçında 3. golünü attı. Avrupa Ligi’ndeki Sparta Prag maçlarında birer gol bulan ve turda en büyük payı alan Norveçli yıldız dün de ağları havalandırarak takımına bir puan kazandırdı.



TALİHSİZ AN

Ünal Karaman, Kasımpaşa maçında kenara gelen topu yakalamak isterken dengesini kaybetti ve kendini yerde buldu.



ZİRVEDEKİLER ŞOKTA

Kayıplarla başladılar

Süper Lig’de geçen sezonu ilk 4 sırada tamamlayan 4 takım da sezona puan kaybıyla başladı.

Denizlispor-G.Saray: 2-0

Y. Malatya-Başakşehir: 3-0

Sivasspor-Beşiktaş: 3-0

Kasımpaşa-Trabzon: 1-1



ÜNAL KARAMAN BİR PUANDAN MEMNUN

Kötü bir sonuç değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçı değerlendirirken, “Oyuncularımın göstermiş olduğu mücadeleden memnunum. Tabii ki doğru yaptığımız şeylerin yanında bize yakışmayan şeyler de vardı. Özellikle hücum hattında daha fazla gol pozisyonuna girip, daha fazla gol bulabilmeliydik” derken, “Rakibimizin gücünü de yadsımamak lazım. Gerçekten iyi hazırlanmış bir Kasımpaşa vardı. Kazanmak için gelmiştik ama bu skor da bizim için kötü değil. AEK deplasmanına iyi bir skor almak için gideceğiz” sözlerini kullandı.