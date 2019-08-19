Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hüseyin Göçek tarafından oyundan atılan İrfan sinirli hareketlerle kenara gelirken Buruk, “Maçtan önce İrfan’ı da kart görme diye uyarmıştım. Fakat maçlarda böyle 20 pozisyon oluyor, hepsine kart gösteriliyor mu? Çok basit kartlar çıkarıldı” sözlerini kullandı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olimpiakos’a iki maçı da kaybeden Başakşehir, lige de mağlubiyetle başlamış oldu. Turuncu-lacivertliler sezon öncesinde oynadığı 5 hazırlık maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi almıştı.