Hüseyin Göçek tarafından oyundan atılan İrfan sinirli hareketlerle kenara gelirken Buruk, “Maçtan önce İrfan’ı da kart görme diye uyarmıştım. Fakat maçlarda böyle 20 pozisyon oluyor, hepsine kart gösteriliyor mu? Çok basit kartlar çıkarıldı” sözlerini kullandı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olimpiakos’a iki maçı da kaybeden Başakşehir, lige de mağlubiyetle başlamış oldu. Turuncu-lacivertliler sezon öncesinde oynadığı 5 hazırlık maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi almıştı.
Okan Buruk kırmızı kart gören oyuncusuna kızdı
19.08.2019 - 04:21 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 04:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sezona iyi başlayamayan Başakşehir’de İrfan Can Kahveci’nin üst üste gördüğü kartlarla takımını 10 kişi bırakması teknik direktör Okan Buruk’u sinirlendirdi.
Etiketler : okan buruk,maç,
644650 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/644650.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
1
1
0
0
3
0
3
3
2
Denizlispor
1
1
0
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2
0
2
3
3
Alanyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
4
Çaykur Rizespor
1
1
0
0
1
0
1
3
5
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Gençlerbirliği
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Kayserispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
Galatasaray
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Beşiktaş
1
0
0
1
0
3
-3
0
1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor 2 - 0 Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği 0 - 1 Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor 3 - 0 Beşiktaş
17.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor 0 - 1 Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor 0 - 0 Mke Ankaragücü
18.8.2019
Göztepe 0 - 1 Antalyaspor
18.8.2019
Kasımpaşa 1 - 1 Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor 3 - 0 Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fatih Karagümrük
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Ümraniye
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Adana Demirspor
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Osmanlıspor
1
1
0
0
2
1
1
3
6
Akhisar Bld.Spor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Hatayspor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Erzurum BB
1
0
1
0
2
2
0
1
10
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Boluspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
12
Adanaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
13
Altınordu
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Altay
1
0
0
1
1
3
-2
0
15
Bursaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
16
Balıkesirspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
17
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
-6