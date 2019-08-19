Süper Lig’in ilk haftasında Konyaspor Ankaragücü’nü ağırladı. Ev sahibi ekibin çok sayıda pozisyona girdiği karşılaşma golsüz berabere bitti. Aykut Kocaman’ın ekibinin gol derdine çare bulamaması dikkati çekti. Konyaspor, geçen sezonla birlikte ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 gol atabilirken, son 8 maçında 7. beraberliğini aldı. Maç tempolu başlarken, iki takım da hızlı ataklarla gol aradı. İlk gol pozisyonuna Konyaspor girdi. 15’te sol taraftan yapılan ortada savunmadan seken topta Ömer Ali’nin kafa vuruşu yan direkten geri döndü. 21’de Milosevic’in şutu kaleciye takıldı. İkinci yarıda da baskılı oynayan ev sahibi ekip girişimlerinden gol çıkaramayınca karşılaşma 0-0 bitti.
Konya’da ses yok
19.08.2019 - 04:30 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 04:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkent ekibi karşısında çok sayıda pozisyona giren Konyaspor geçen seneden kalma gol derdine çare bulamadı
Etiketler : Konyaspor Ankaragücü maçı,
644651 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/644651.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
1
1
0
0
3
0
3
3
2
Denizlispor
1
1
0
0
2
0
2
3
3
Alanyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
4
Çaykur Rizespor
1
1
0
0
1
0
1
3
5
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Gençlerbirliği
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Kayserispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
Galatasaray
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Beşiktaş
1
0
0
1
0
3
-3
0
1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor 2 - 0 Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği 0 - 1 Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor 3 - 0 Beşiktaş
17.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor 0 - 1 Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor 0 - 0 Mke Ankaragücü
18.8.2019
Göztepe 0 - 1 Antalyaspor
18.8.2019
Kasımpaşa 1 - 1 Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor 3 - 0 Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fatih Karagümrük
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Ümraniye
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Adana Demirspor
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Osmanlıspor
1
1
0
0
2
1
1
3
6
Akhisar Bld.Spor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Hatayspor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Erzurum BB
1
0
1
0
2
2
0
1
10
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Boluspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
12
Adanaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
13
Altınordu
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Altay
1
0
0
1
1
3
-2
0
15
Bursaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
16
Balıkesirspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
17
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
-6