Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in ilk haftasında Konyaspor Ankaragücü’nü ağırladı. Ev sahibi ekibin çok sayıda pozisyona girdiği karşılaşma golsüz berabere bitti. Aykut Kocaman’ın ekibinin gol derdine çare bulamaması dikkati çekti. Konyaspor, geçen sezonla birlikte ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 gol atabilirken, son 8 maçında 7. beraberliğini aldı. Maç tempolu başlarken, iki takım da hızlı ataklarla gol aradı. İlk gol pozisyonuna Konyaspor girdi. 15’te sol taraftan yapılan ortada savunmadan seken topta Ömer Ali’nin kafa vuruşu yan direkten geri döndü. 21’de Milosevic’in şutu kaleciye takıldı. İkinci yarıda da baskılı oynayan ev sahibi ekip girişimlerinden gol çıkaramayınca karşılaşma 0-0 bitti.