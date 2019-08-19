Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Karşılaşma, ev sahibi Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Moses, Kruse, Rodrigues, Muric

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Olkowski, Chibsah, Jefferson, Morais, Tetteh, Kayode, Pawlowski

Goller: Dk. 7 Moses (Penaltıdan), Dk. 17 Muriç, Dk. 24 Emre Belözoğlu (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 12 Chibsah (Gazişehir Gaziantep)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Emre Belözoğlu'nun pasına hareketlenen Kruse, ceza sahası ön çizgisi civarında Kana Bıyık'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı.

7. dakikada Moses'ın kullandığı ve topu filelere gönderdiği penaltıyla Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

12. dakikada Fenerbahçe, bir kez daha penaltı kazandı. Ceza sahası son çizgisinde topla buluşan Emre Belözoğlu, Chibsah'dan topu kurtarmaya çalışırken oyuncunun yaptığı faul sonrasında yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. Topun başına yine Moses gelirken, oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

17. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Emre Belözoğlu'nun havadan şık pasını ceza sahası içinde göğsüyle düzelten Vedat Muriç, bekletmeden düzgün vurdu ve skoru 2-0 yaptı.

20. dakikada Moses'ın ceza sahasına sağdan girerken içeriye ortasında Gazişehir Gaziantep savunması topu kornere gönderdi. Emre topu alıp köşe gönderine giderken maçın hakemi VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi. Moses'ın meşin yuvarlağı içeriye gönderdiği sırada topun savunmada Morais'in eline çarptığı gerekçesiyle Arda Kardeşler üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

27. dakikada Dirar'ın ceza sahası sol çizgisinden altıpas üzerine çevirdiği topu kaleci çeldi. Günay'dan seken topu önünde bulan Vedat Muriç'in vuruşunda, Gazişehir Gaziantep savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada teknik direktör Ersun Yanal, transfer edilen 9 isimden 6'sına ilk 11'de şans verdi.

Yeni transferler Altay Bayındır, Zanka, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse ve Vedat Muriç, ilk 11'de sahaya çıktı. Geride kalan sezonun ikinci yarısında Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren Ozan Tufan'da ilk 11'de yer aldı.

Yeni transferlerden Allahyar Sayyadmanesh, Deniz Türüç ve Murat Sağlam ise yedek kulübesinde şans bekledi.

Kalede Altay'ı tercih eden Yanal, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Zanka, Jailson ve Nabil Dirar'dan kurdu. Bu isimlerin önünde Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan oynarken, kanatlarda Victor Moses ile Rodrigues görev yaptı. Santrfor arkasında Kruse, ileri uçta da Muriç forma giydi.

Emre Belözoğlu bin 542 gün sonra

Fenerbahçe'ye 4 sezon aradan sonra dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, bin 542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, daha önce Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-2015 sezonu son haftasında 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında giymişti.

Emre, 4 yılı aşkın bir süre sonra Fenerbahçe formasını Gazişehir Gaziantep maçında terletti.

Tolga Ciğerci ilk kez

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımla ilk defa resmi bir maçta kadroya girdi.

Geride kalan sezonun başında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maçta kadroda yer almayan Tolga, sezonun ilk haftasında yedekler arasında oturdu.

3 eksik

Fenerbahçe, sezonun ilk maçına 3 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz, maç kadrosunda yer almadı.

Taraftarlardan büyük destek

Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun ilk resmi maçında sarı-lacivertli futbolculara büyük destek verdi.

Tribünlerin tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesi takıma destek olarak, futbolculardan şampiyonluk sözü istedi.

Öte yandan Maraton Üst Tribünü'nde seremoni sırasında, "Fenerbahçe Cumhuriyeti" yazan dev bir bayrak açıldı.

Gazişehir Gaziantep'in ilk maçı

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'deki ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadı.

Geride kalan sezonda 1. Lig'de play-off sonucu Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlılar, tarihinde ilk Süper Lig maçına Kadıköy'de çıktı.

Fenerbahçe ilk yarı top göstermedi

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep karşısında ilk yarıda rakibine top göstermedi. Sarı-lacivertliler yüzde 86’lık topla oynama başarısı gösterdi.

Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Gazişehir Gaziantep’e ilk yarıda top göstermedi. Müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken topla oynama oranlarında da büyük fark attı. Topla oynamada %86’ya 14’lük oran sağlayan sarı kanaryalar gösterdiği bu performansla taraftarını mest etti.

Moses 'pamuk' ile sahada

Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses, Gazişehir maçına sol kulağında pamukla çıktı.

Süper Lig’in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile oynayan Fenerbahçe’de futbolcu Victor Moses, sahaya sol kulağında pamuk ve bant ile çıktı. Oyun içerisinde sol kulağında pamuk bulunan futbolcunun kafa vuruşlarından kaçındığı dikkat çekti.

Elmas, maçı telefondan takip etti

Fenerbahçeli eski futbolcu Eljif Elmas, Fenerbahçe’nin Gazişehir Gaziantep ile oynadığı maçı telefondan takip ediyor.

Sezon öncesinde İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olan Eljif Elmas, Fenerbahçe’nin Gazişehir Gaziantep ile oynadığı Süper Lig müsabakasını telefonundan takip ediyor. Elmas’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli kalpler paylaşırken maçı takip edildiği görüldü.