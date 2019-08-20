Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kâbus gibi bir sezonun ardından Fenerbahçe'nin yapacağı yeni başlangıç merakla bekleniyordu. Takım neredeyse sil baştan yenilenmesine rağmen, özellikle savunma bloğundaki sıkıntılar endişeye sebep olsa da, taraftar kozu, Ersun Yanal'ın Kadıköy'de lig yenilgisi yaşamaması güven veriyor, şampiyon adaylarının puan kayıpları motive ediyordu. Ligin yenisi Gazişehir ise şovmen hocası Sumudica ile sürpriz peşindeydi. Ancak son şampiyonlukta olduğu gibi dümene Emre Belözoğlu'nun geçmesiyle sarı-lacivertliler farka koştu. Başlama düdüğüyle oyunu rakip yarı alana yıkan Fenerbahçe pas oyunuyla başını döndürdüğü rakibini, amansız presiyle nefessiz bıraktı. 5. dakikada Emre'nin pasına hareketlenen Kruse, Kana Bıyık'ın tekmesiyle yerde kaldı, hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Zarif vuruş yapan Moses, meşin yuvarlakla kaleciyi ters köşelere yolladı: 1-0.

Fener gol oldu yağdı

Tribünler henüz bu golün sevincini yaşarken, 12. dakikada ceza alanı sol kanadında topla buluşan Emre Belözoğlu, Chibsah'ın darbesine maruz kalınca bir kez daha penaltı düdüğü çaldı. Topun başına geçen Moses yine aynı vuruşu deneyince kaleci Günay bu sefer gole geçit vermedi. Ancak Fenerbahçe'nin hız kesmeye niyeti yoktu. Gazişehir de Süper Lig'de olmanın şaşkınlığınını üzerinden atamayınca fark geldi. 17'de Emre'nin akıl dolu pasında Vedat Muriç, göğsüyle önüne indirdiği topu yakın çatala füzeledi: 2-0. 20'de ise Moses'ın ortasında topun Morais'in eline çarpmasını VAR uyarısıyla süzen Arda Kardeşler, üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Emre, tribünleri selamladı: 3-0. İkinci yarıda oyun anlamında değişiklik olmayınca skor gelişimi devam etti. 74'te Kruse'nin başlattığı atakta Moses'ın kale içine çevirdiği topa Dirar dokundu: 4-0. Sarı-lacivertliler, bu skorla 123 hafta sonra liderlik koltuğunu garantilerken coşkuyu taçlandıran 88'de tabelayı 5-0'a sabitleyen Ferdi oldu.

DAHA ÇOK GELİŞECEĞİZ

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, lige galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşıyordu maçın ardından. Karşılaşmayı değerlendirirken, "Oyun iştahı önemliydi. Şampiyonluk parolamız ve söylemlerimiz bir yere oturmalı. Bu takım oyunu daha da gelişecek. Eksiklerimiz var. Her maçta bu eksiklikler gözükecek. Bir taraftan da oyuncuların oynama iştahlarına saygı duymalıyız" diyen Yanal, "Geçen seneyle bu sene arasında çok fark var. Şartlar çok değişik. Geçen sene gibi zamanları Fenerbahçe yaşamaya alışık değil. O yüzden kıyaslamamak lazım" sözlerini kullandı. Yanal, "Volkan Demirel kenara atılamaz. Zamanı geldiğinde bu konuda açıklama yapılacaktır" ifadelerini kullandı.