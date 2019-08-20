2019-2020 Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de mücadele edecek olan Kayseri Gençlerbirliği yeni sezon için bir yandan antrenmanlarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni bir oluşum içerisine giren Kayseri Gençlerbirliği dış transfer 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Kırmızı-Siyahlılar, Talasgücü Belediyespor’dan Rafet Kayapınar, Hacılar Erciyesspor’dan Emre Ulu, Çal Belediyespor’dan Fazıl Burak Peker, Yahyalıspor’dan Selim Yağmur ve Kocasinan Ülküspor’dan Mustafa Atsız’ı kadrosuna kattı.
Kırmızı-Siyahlılar 4 transfer daha yapmayı planlıyor.
Gençlerbirliği 5 transfer yaptı
20.08.2019 - 10:33 | Son Güncelleme: 20.08.2019 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri Gençlerbirliği, kadrosuna 5 isimi dâhil etti.
2019-2020 Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de mücadele edecek olan Kayseri Gençlerbirliği yeni sezon için bir yandan antrenmanlarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni bir oluşum içerisine giren Kayseri Gençlerbirliği dış transfer 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Kırmızı-Siyahlılar, Talasgücü Belediyespor’dan Rafet Kayapınar, Hacılar Erciyesspor’dan Emre Ulu, Çal Belediyespor’dan Fazıl Burak Peker, Yahyalıspor’dan Selim Yağmur ve Kocasinan Ülküspor’dan Mustafa Atsız’ı kadrosuna kattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : gençlerbirliği,transfer,futbol,
644966 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/644966.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
1
1
0
0
3
0
3
3
2
Malatyaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Denizlispor
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Alanyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
5
Antalyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Çaykur Rizespor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Trabzonspor
1
0
1
0
1
1
0
1
8
Kasımpaşa
1
0
1
0
1
1
0
1
9
Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
10
Konyaspor
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Gençlerbirliği
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Göztepe
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Kayserispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Galatasaray
1
0
0
1
0
2
-2
0
17
Beşiktaş
1
0
0
1
0
3
-3
0
18
Başakşehir
1
0
0
1
0
3
-3
0
2. Hafta Maçları
23.8.2019
Beşiktaş - Göztepe
24.8.2019
Mke Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor
24.8.2019
Alanyaspor - Kasımpaşa
24.8.2019
Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
25.8.2019
Çaykur Rizespor - Sivasspor
25.8.2019
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
25.8.2019
Antalyaspor - Yukatel Denizlispor
25.8.2019
Galatasaray - Konyaspor
26.8.2019
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fatih Karagümrük
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Ümraniye
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Adana Demirspor
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Osmanlıspor
1
1
0
0
2
1
1
3
6
Akhisar Bld.Spor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Hatayspor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Erzurum BB
1
0
1
0
2
2
0
1
10
Keçiörengücü
1
0
1
0
1
1
0
1
11
Boluspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
12
Adanaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
13
Altınordu
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Altay
1
0
0
1
1
3
-2
0
15
Bursaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
16
Balıkesirspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
17
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Eskişehirspor
1
0
1
0
1
1
0
-5