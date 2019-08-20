Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın transferi için uzun süredir uğraş verdiği Falcao, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir hamleye imza attı. Kolombiyalı yıldız, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i sosyal medyada takibe aldı. 33 yaşındaki golcü için Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut Fransa'ya giderek temaslarda bulunmuş ve yurda dönmüştü.

Falcao, geçtiğimiz hafta sonu Monaco'nun Metz ile oynadığı maçta kadroda yer almadı. Yıldız oyuncunun bu hafta arası İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.