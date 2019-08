Türkiye Gazetesi

Ve Trabzonspor çok istediği transferi nihayet gerçekleştirdi. Dünya yıldızı Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandı. Bordo-mavililer uzun süredir süper star forvetin işini bitirmek için yoğun uğraş veriyordu. Geçen hafta önce annesi ve aynı zamanda menajeri olan amcası Trabzon’a gelen futbolcu için ön görüşmede pürüzler büyük oranda giderilmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, pazartesi günü Türkiye’ye getirdiği Sturridge’in kendisiyle de görüşerek son rötuşları yaptı ve taraftarlarını sevince boğdu.

Her yıla 2 milyon € imza parası

Yapılan anlaşmaya göre bonservisi elinde olan futbolcuya; her sezon için 1 milyon 500’er bin avro garanti ücret ödenecek. Ayrıca 2 milyon avro da imza parası var. KAP’a gönderilen açıklamada dikkat çeken detay ise, “Devam eden sezonlar için oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir” kaydı. Yani Sturridge istenen şartları yerine getirip, istikrarlı performansıyla oynamaya devam ettiği sürece her yıl için ayrıca 2 milyon avro alacak. Futbolcunun kulüple ilişiğinin kesilmesi durumunda ise herhangi bir imza ücreti ödenmeyecek.

Elektrik gibi çarpacak!

∂ Gollerinden sonra elektrik dansı yapıyor.

∂ Çocukken babası Pele’yi izletir, o da efsanenin gollerini taklit ederdi.

∂ Her maçtan önce 15-20 dakika eski gollerini izleyip, motive oluyor.

∂ Onu ilk santrfor oynatan kişi Bolton’da Owen Coyle oldu ve hayatı değişti.

∂ Aynı sezon içerisinde Premier Lig, Federasyon Kupası ve Federasyon Gençlik Kupası’nda gol atan ilk oyuncu oldu.

∂ Şutlarında Deco’nun stilini kopyaladığını söylüyor.

∂ Futboldan sonra en büyük düşkünlüğü moda, iyi giyinmeyi seviyor.