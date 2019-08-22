Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın gözetiminde sürdürüyor. Çalışmaların ilk bölümü salonda yapıldı. Buradaki çalışmada iki gruba ayrılan futbolcular ısınma ve ağırlık çalışması yaptı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, çabukluk hareketleri ve tempolu koşu çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışma ve çift kale ile sona erdi.
Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor
22.08.2019 - 14:24 | Son Güncelleme: 22.08.2019 - 14:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Konyaspor,Galatasaray,maç hazırlıkları,
645483 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/645483.aspx
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1
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1
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Göztepe
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1
0
1
-1
0
14
Kayserispor
1
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1
0
1
-1
0
15
Galatasaray
1
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1
0
2
-2
0
16
Beşiktaş
1
0
0
1
0
3
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17
Başakşehir
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Gazişehir
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A.
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Fatih Karagümrük
1
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3
1
2
3
2
Ümraniye
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3
1
2
3
3
Adana Demirspor
1
1
0
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2
0
2
3
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Menemen Belediyespor
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2
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Osmanlıspor
1
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