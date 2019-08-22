Beşiktaş, istifa eden Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak’ın istifasının kabul edildiğini duyurdu. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Ak’ın istifasının kabul edildiği belirtilirken, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Takımımızda yardımcı antrenör görevini sürdüren Orhan Ak bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."
Üçüncü kez istifa etmişti... Beşiktaş’ta Orhan Ak’ın istifası kabul edildi
22.08.2019 - 15:39 | Son Güncelleme: 22.08.2019 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, istifa eden Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak’ın istifasını kabul ederek, kendisine başarı diledi.
Beşiktaş, istifa eden Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak’ın istifasının kabul edildiğini duyurdu. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Ak’ın istifasının kabul edildiği belirtilirken, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
Kaynak: İHA
Etiketler : beşiktaş,orhan ak,istifa,
645496 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/645496.aspx
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Malatyaspor
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Denizlispor
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Alanyaspor
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Antalyaspor
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Trabzonspor
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Kasımpaşa
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Ankaragücü
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Konyaspor
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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Kayserispor
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Galatasaray
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Beşiktaş
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Başakşehir
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Takım
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Fatih Karagümrük
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0
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1
2
3
2
Ümraniye
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3
Adana Demirspor
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Menemen Belediyespor
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Osmanlıspor
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Akhisar Bld.Spor
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Keçiörengücü
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Boluspor
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Adanaspor
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Altınordu
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Altay
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Bursaspor
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Giresunspor
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Eskişehirspor
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