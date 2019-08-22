Fenerbahçe'de Mauricio Isla şoku yaşanıyor. Isla, sarı-lacivertlilerin sabah gerçekleştirdiği antrenmanda ağrı hissetti. Şilili futbolcunun yapılan kontrolleri ardından quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Isla’nın tedavisine başlandığı belirtildi.
Isla'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Takımda ayrıca Tolgay Arslan ile Hasan Ali Kaldırım'ın ise sakatlıkları devam ediyor.
Fenerbahçe’de Isla en az 4 hafta yok
22.08.2019 - 17:40 | Son Güncelleme: 22.08.2019 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe’nin bugün yapılan antrenmanında sakatlanan Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Isla'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Mauricio Isla şoku yaşanıyor. Isla, sarı-lacivertlilerin sabah gerçekleştirdiği antrenmanda ağrı hissetti. Şilili futbolcunun yapılan kontrolleri ardından quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Isla’nın tedavisine başlandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : fenerbahçe,ısla,yok,
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Denizlispor
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Alanyaspor
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Antalyaspor
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Kasımpaşa
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Konyaspor
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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Kayserispor
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Galatasaray
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Beşiktaş
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Başakşehir
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Gazişehir
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Fatih Karagümrük
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1
2
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2
Ümraniye
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3
Adana Demirspor
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4
Menemen Belediyespor
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2
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2
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5
Osmanlıspor
1
1
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1
1
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6
Akhisar Bld.Spor
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Hatayspor
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Keçiörengücü
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Boluspor
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Altay
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1
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2
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Giresunspor
1
0
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1
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Eskişehirspor
1
0
1
0
1
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