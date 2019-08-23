Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off ilk maçında deplasmanda karşılaştığı AEK Atina'yı 3-1'lik skorla devirdi ve tur kapılarını araladı. Atina Olimpiyat Stadı'nda ev sahibi takımın cezası sebebiyle seyircisinden yoksun bir şekilde oynadığı karşılaşmada bordo-mavili takımın golleri hat-trick yapan Ganalı yıldız Caleb Ekuban'dan geldi. Sparta Prag deplasmanında da takımına avantajı getiren golü atan Ekuban, Atina'da da attığı golle sezona oldukça formda başladığını ispatladı. Karşılaşmada gol perdesi henüz 4. dakikada açıldı. Sol kanattan gelişen AEK atağında ceza sahasında topla buluşan Livaja yaptığı tek vuruşla Uğurcan'ı mağlup etti: 1-0. Beraberlik golü için yüklenen Trabzonspor 22'de bu fırsata çok yaklaştı. Vranjes'in müdahalesiyle yerde kalan Novak takımına penaltı kazandırsa da Sosa penaltıyı üst direğe nişanladı.

Ekuban şov yaptı

Trabzonspor beraberlik golünü ise 28'de buldu. Sosa'nın kullandığı köşe vuruşu arka direkteki Novak'tan sekince Ekuban'ın önüne düştü ve golcü oyuncuya sadece dokunmak kaldı: 1-1. Golden sonra oyundan düşen AEK, savunmada konsantrasyonunu kaybedince 44'te Sosa'nın köşe vuruşundan yaptığı ortaya iyi yükselen Ekuban ilk yarının skorunu belirledi: 2-1. İkinci yarıda savunma güvenliğini elden bırakmayan Trabzonspor bulduğu ikinci golün de etkisiyle avantajını korumaya gayret etti. Son bölümde oyun disiplininden kopan AEK ise savunmasında büyük boşluklar verdi. 70'te Abdülkadir Ömür'ün pasıyla topla buluşan Ekuban yakın mesafeden çıkardığı şutla karşılaşmada son sözü söyledi ve Trabzonspor Yunanistan'dan 3-1'lik avantajla döndü. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

Muhteşem geri dönüş

Trabzonspor’un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. maçında 4. golünü kaydetti. AEK filelerini 3 kez havalandıran bordo-mavili futbolcu, Sparta Prag ile oynanılan ilk maçta da 1 gol atmıştı. Trabzonspor formasıyla ilk defa hat-trick yapan Ekuban maçın ardından, “Turu geçmemiz için çok önemli bir maçtı. Muhteşem bir geri dönüş oldu. İyi bir skor aldık. Kaçanları konuşmazsak, önemli olan gol atmak” açıklaması yaptı.

Henüz bitmedi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçı değerlendirirken, “Henüz yazılan bir destan yok. Biz doğru oynamaya çalışıyoruz. Önemli bir avantajla dönüyoruz ama iki ayaklı maçlarda hiçbir şey bitmiş değildir. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Son vuruşlarda, paslarda dikkatli olabilsek daha farklı bir skor alabilirdik” derken, “Trabzonspor taraftarları bizlere inanmaya devam etsinler. Düştüğümüz zamanlar olacak. Düşenin yanında olsunlar. Samimi desteklerine devam etsinler” sözlerini kullandı.