Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş uzun süredir sol kanat için Mohamed Elyounoussi ve Yevhen Konoplyanka ile ilgilenirken sürpriz bir şekilde Tottenham’dan Kevin N’Koudou’yu renklerine bağladı. Takımın takviyeye ihtiyacı olduğunun ortaya çıktığı bir dönemde hızlıca bir transfer yapılması taraftarı memnun etse de N’Koudou’nun durumu kafalarda soru işaretlerine yol açıyor. Öncelikle Fransız oyuncu son üç sezonda kayıplardaydı. Marsilya’da 2015-16 sezonunda kariyerinin en parlak dönemini geçirdikten sonra Tottenham tarafından transfer edildi. Delle Alli gibi bir yıldızın arkasında sönük kaldı. Bulduğu şansları da iyi değerlendiremedi.

Monaco’da da kayıptı

Kısa süreli de olsa sık sık sakatlık yaşamaları da eklenince takımın menajeri Mauricio Pochettino’nun isteğiyle Burnley’ye kiralandı. Ancak burada da idmanlarda dahi kendisini gösteremeyince formayı kapamadı. Sekiz maçta ne gol atabildi, ne de asist yapabildi. Her şeye rağmen N’Koudou’yu kaybetmek istemeyen Tottenham, oyuncusunu kendisine getirmek için ülkesine gönderdi. Gençleri parlatmasıyla ünlü Monaco’ya kiralanan N’Koudou burada da hayalet gibiydi. Sadece üç maç ve skora katkı sıfır. 2016’dan bu yana her bir sezonda 10 maça bile ulaşamamış, skor olarak katkı verememiş, gittiği hiçbir takımda dikiş tutturamamış bir oyuncu için kulübün kasasından 4,5 milyon avro bonservis bedeli çıkacak.

İKİNCİ HAFTADA RAKİP GÖZTEPE

Süper Lig’in ilk maçında Demir Grup Sivasspor’a 3-0 yenilen Beşiktaş, 2. haftada bugün Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park’ta taraftarlarının karşısına bu sezon ilk defa resmî bir karşılaşmada çıkacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Karius, Burak Yılmaz, Atiba ve Roco bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Beşiktaş’ın teknik direktörü Abdullah Avcı ile yeni transferler Douglas, Rebecho, Boyd ve Ruiz de siyah-beyazlı taraftarların önünde Vodafone Pak’ta ilk maç heyecanı yaşayacak.

ORHAN AK İSTİFA ETTİ

Orhan Ak krizi istifayla sona erdi. Taraftarın istemediği ve sürekli olarak tepki gösterdiği Abdullah Avcı’nın yardımcısı baskılara dayanamadı. Başkan Fikret Orman her ne kadar Orhan Ak’ın yanında olsa da İkinci Başkan Serdal Adalı’nın isyanı istifayı getirdi. Dün Ümraniye’ye giden Adalı’nın tesislerdeki “Taraftarın tepkisi bitmeyecek. Bu işi artık çözmemiz lazım” çıkışı üzerine Orhan Ak dün istifa etti. Bir açıklama yayımlayan Ak “Şu bilinmelidir ki, ben bulunduğum yere hiçbir zaman yük olmak istemem. Tepkiler sonrası bırakmak için birkaç defa hocamıza danıştım. Beşiktaşlı taraftarlara bir kırgınlığım yok” dedi.