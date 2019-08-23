Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi 3-0 mağlup ederken taraftarı önünde de sezonun ilk maçında 3 puana uzandı. Beşiktaş Park'ta galibiyetlerden sonra klasikleşen 3'lüyü tribünlere Domagoj Vida çektirirken, Hırvat futbolcu, takımın yeni transferi Nkoudou'ya da bu sevinci öğretti. Fransız futbolcuyu da yanına çağıran Vida, 3'lü çekmenin nasıl yapıldığını takım arkadaşına gösterirken, bir yandan da tribünlerle birlikte büyük coşku yaşadı.
Vida, Nkoudou'ya üçlü çektirmeyi öğretti
23.08.2019 - 23:29 | Son Güncelleme: 23.08.2019 - 23:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta sezonun ilk 3'lüsü için taraftarlar Vida'yı tribüne çağırdı. Hırvat futbolcu yanına yeni transfer Nkoudou'yu alarak tribünlere 3'lü çektirirken, Beşiktaş'ın klasik maç sonu sevincini Fransız futbolcuya da öğretti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Nkoudou,Vida,Beşiktaş,üçlü,çektirmek,
645859 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/645859.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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A.
P.
1
Fenerbahçe
1
1
0
0
5
0
5
3
2
Sivasspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Malatyaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
4
Denizlispor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Alanyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Antalyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Çaykur Rizespor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Trabzonspor
1
0
1
0
1
1
0
1
9
Kasımpaşa
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Konyaspor
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Gençlerbirliği
1
0
0
1
0
1
-1
0
13
Göztepe
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Kayserispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Galatasaray
1
0
0
1
0
2
-2
0
16
Beşiktaş
1
0
0
1
0
3
-3
0
17
Başakşehir
1
0
0
1
0
3
-3
0
18
Gazişehir
1
0
0
1
0
5
-5
0
2. Hafta Maçları
23.8.2019
Beşiktaş 3 - 0 Göztepe
24.8.2019
Mke Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor
24.8.2019
Alanyaspor - Kasımpaşa
24.8.2019
Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
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Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
2
Fatih Karagümrük
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Ümraniye
1
1
0
0
3
1
2
3
4
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Osmanlıspor
1
1
0
0
2
1
1
3
6
Akhisar Bld.Spor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Hatayspor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Erzurum BB
1
0
1
0
2
2
0
1
10
Keçiörengücü
1
0
1
0
1
1
0
1
11
Boluspor
2
0
1
1
1
2
-1
1
12
Adanaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
13
Altınordu
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Altay
1
0
0
1
1
3
-2
0
15
Bursaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
16
Balıkesirspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
17
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Eskişehirspor
1
0
1
0
1
1
0
-5