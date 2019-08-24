Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

A Millî Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı ilk karşılaşmada Yunanistan’ı 25-21, 25-18 ve 25-8’lik setlerle 3-0 yendi. Millî takım, Yunanistan karşısında ilk dakikalarda istediği oyunun sergileyemedi. Ancak Yunanistan’ın dirençli oyununa karşılık seyirci desteğini arkasına alan ay-yıldızlılar seti, 25-21 önde bitirdi. İlk setin sonlarına doğru kurduğu baskılı oyunu ikinci sette de sürdüren millî takım, Eda Erdem ve Meryem Boz’un etkili oyunuyla bu seti de 25-18 kazanarak skoru 2-0 yaptı.

Güle oynaya galibiyet

Üçüncü setin başında 11-0’lık seri yakalayan Filenin Sultanları, iyi defans ve blok yaparak Yunanistan’a sayı şansı tanımadı. İlk iki sette kurduğu oyun üstünlüğünü bu sette de devam ettiren Türkiye, file önündeki etkinliğini sürdürdü. Guidetti, çok sayıda oyuncu değiştirerek takımını diri tuttu. Ay-yıldızlılar, seti 25-8, maçı da 3-0 kazanarak şampiyonaya galibiyetle başladı. Türkiye, grubun ikinci maçında bugün 19.30’da Finlandiya ile karşı karşıya gelecek. >