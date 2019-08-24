Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fernando’nun Sevilla’ya gitmesinden sonra transfer edilen Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, dünkü idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin en büyük kulübüne geldiğini söyleyen Fransız oyuncu, transfer teklifi aldığında seçim yapmakta zorlanmadığını söyledi. “Burada bir aile ortamı var” diyen tecrübeli oyuncu “Takımdaki herkes bana çok yardımcı oldu, onlara teşekkür ediyorum. Takımda birçok Fransızca konuşan ismin olması da adaptasyon için avantaj. Galatasaray çok kaliteli oyunculara sahip. Hepsinin bir yerde bulunduğu iyi bir takım. Seçim yaparken açıkçası çok zorlanmadım, basit bir seçim oldu” diye konuştu.

Taraftarlar muhteşem

Galatasaray’dan teklif aldığında Roma’dan takım arkadaşı Cengiz Ünder’e danışmadığını söyleyen Nzonzi “Buna gerek duymadım çünkü Galatasaray zaten çok büyük bir takım. Kendi görüşüme göre hareket etmeyi tercih ederim” dedi. Fatih Terim’e ve taraftarlara övgüler yağdıran 30 yaşındaki Fransız oyuncu “Fatih Hoca’nın çok önemli bir teknik adam olduğunu biliyorum. Hem takım için hem de ülke adına büyük işler yaptığını biliyorum. Galatasaray’ın muhteşem bir taraftar kitlesi var. İzlediğim videolarda coşkuyu gördüm. Hem taraftarımız hem de takımımız için elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.

Cimbom’a pizzacı sponsor

Galatasaray’ın yeni forma göğüs sponsoru 44 ilde 140 şubesi olan Terra Pizza oldu. Üç yıldır Galatasaray’a sponsor olan Nef ile anlaşma sona erdi. Terra Pizza, Galatasaray’a yıllık 18 milyon TL’den fazla ödeme yapacak. Taraflar bugün anlaşmaya imza atacak.

Falcao’ya kanca

Galatasaray’da Radamel Falcao bilmecesi sürüyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler, oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardıklarını, Monaco ile küçük pürüzlerin kaldığını söylese de İspanyol gazetesi AS’ta yer alan bir haber sarı-kırmızılıları telaşlandırdı. AS, Galatasaray ile Monaco arasındaki görüşmelerin tıkandığını iddia ederken Kolombiyalı golcü için Valencia’nın devrede olduğunu yazdı. Bir başka İtalyan gazetesi Tutto Mercato’nun internet sitesinde ise Galatasaray’ın Lazio ve Roma’nın da takibinde olan Atletico’nun golcüsü Nikola Kalinic ile ilgilendiği belirtildi. Diğer taraftan Monaco’nun hocası Leonardo Jardim “Falcao sakatlığı yüzünden oynayamadı. Ayrılmak istese bile sakatlığı olmasa eminim oynardı” dedi.