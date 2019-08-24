Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlıların önceki gün Tottenham’dan transfer ettiği Kevin N’Koudou’nun lisansı jet hızıyla yetiştirildi. Göztepe maçında Abdullah Avcı’nın kadroya aldığı Fransız futbolcu 61. dakikada Tyler Boyd’un yerine oyuna girdi. N’Koudou maça dahil olduğunda skor 3-0’dı. Zaten coşmuş olan Vodafone Park tribünleri, yıldız oyuncu ne zaman topu ayağına alsa büyük heyecan yaşadı. Çünkü N’Koudou hırslı ve istekli futbolunun yanı sıra hızlı driplingleriyle de taraftarların alkışlarını topladı. Hatta oyuna girer girmez kale önünde bomboş pozisyondaydı. Eğer Güven Yalçın’dan pası alabilseydi muhtemelen Beşiktaş kariyerine gollü bir başlangıç yapmış olacaktı. Siyah-beyazlıların yeni yıldıza karşılaşmanın ardından Vodafone Park tribünlerinin ilgisi büyüktü. Fransız oyuncu, takım arkadaşlarının yönlendirmesiyle üçlü çektirmeyi de öğrendi.

Muhteşem taraftar

İlk maçında gelecek için umut veren Kevin N’Koudou’nun yüzünde mücadele sonrası güller açıyordu. Tottenham’ın yanı sıra kiralık olarak forma giydiği Burnley ve Monaco’da performans açısından kötü günler geçiren 24 yaşındaki oyuncu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada mutluğunu yansıttı. Beşiktaş taraftarının oluşturduğu ambiyans hakkında daha önce çok şey duyduğunu söyleyen N’Koudou, “Bu kadarını beklemiyordum. Beşiktaş gerçekten muhteşem bir stat ve harika taraftarlara sahip. Sosyal medyadan yazdıklarıyla taraftarlar benim transferimi çok istemişlerdi. Ben de maç sonu onlara formamı armağan ettim. Sezon sonu ise kupayı vermek istiyorum” sözlerini kullandı.

EMİNE BULUT UNUTULMADI

Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan maçta, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut unutulmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir’in görüşmesi sonrası alınan karar gereği karşılaşma bir dakika geç başladı. Oyuncular sahaya siyah pankartla çıkarken, her iki takımın taraftarları “Kadına uzanan eller kırılsın” tezahüratıyla stadı inletti.