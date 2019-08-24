Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü, Pizza Pizza ile forma göğüs sponsorluğu için anlaşma imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ile forma sponsorluğu için 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Galatasaray bu anlaşmadan iki yıl için toplamda 38 milyon lira net gelir sağlayacak.

AVRUPA MAÇLARINI KAPSAMIYOR

Yapılan forma sponsorluğu anlaşmasının Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçerliği olacağı, Avrupa kupası maçlarını ise kapsamadığı belirtildi.

İKİ YIL İÇİN 38 MİLYON LİRA

Anlaşma karşılığında Galatasaray Kulübünün, ilk yıl için 18 milyon lira, ikinci yıl için ise 20 milyon lira olmak üzere, toplam 38 milyon lira net gelir elde edeceği kaydedildi. Ayrıca, yapılacak kampanyalar ile ek gelirler sağlanacağı da aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında 2019-2020 futbol sezonundan itibaren Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli olmak üzere (UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları hariç) 1+1futbol sezonu için reklam hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

Buna göre, Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Şirketimize, 2019-2020 futbol sezonu için 18.000.000 TL + KDV, 2020-2021 futbol sezonu için 20.000.000 TL + KDV olmak üzere toplam 38.000.000 TL + KDV ödeyecektir.

Bu sabit rakama ilave olarak birlikte yapılacak kampanyalar ile ek gelirler sağlanacaktır."